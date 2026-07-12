Metaplanet vil omdanne bitcoin-beholdning til lånefinansiering i Japan

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Det japanske selskab Metaplanet, der er kendt for sin aggressive opbygning af en bitcoin-beholdning efter forbillede fra det amerikanske selskab Strategy, tager nu et nyt skridt. Selskabet har iværksat en fælles undersøgelse af, hvordan bitcoin kan bruges som sikkerhed for digitale kreditprodukter rettet mod det japanske obligationsmarked, skriver Ambcrypto og Bitcoin Magazine.

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Ifølge de to mediers omtale handler initiativet om at undersøge, om Metaplanets voksende bitcoin-reserve kan omdannes til et grundlag for lånefinansiering — en model der ligner den, Strategy tidligere har brugt med sit STRC-produkt på det amerikanske marked.

Fra opsparing til lånemotor

Metaplanets strategi har hidtil primært handlet om at akkumulere bitcoin som en form for virksomhedsreserve, på samme måde som Strategy (tidligere MicroStrategy) har gjort det i USA. Med den nye undersøgelse bevæger selskabet sig ifølge Bitcoin Magazine ud over ren opbevaring og ind i et forsøg på at gøre beholdningen produktiv gennem tokeniserede, bitcoin-baserede kreditprodukter.

Tanken er, at bitcoin kan fungere som sikkerhedsstillelse i strukturer, der minder om traditionelle gældsinstrumenter, men hvor det underliggende aktiv er en digital, decentral valuta. Det kunne potentielt åbne en ny kanal for kapitaltilførsel i Japans gældsmarked, hvor renteniveauer og investortilgang traditionelt har været strammere reguleret end i USA.

Inspireret af Strategys STRC-model

Ifølge Ambcrypto trækker Metaplanets tilgang direkte på erfaringerne fra Strategys STRC-produkt, som har gjort det muligt for det amerikanske selskab at rejse kapital med bitcoin-beholdningen som underliggende sikkerhed. Metaplanet ønsker at undersøge, om en lignende model kan tilpasses japanske markedsforhold og reguleringsmæssige rammer.

Det er endnu uklart, hvilke konkrete produkter der kan komme ud af undersøgelsen, eller hvornår en eventuel lancering kan finde sted. Begge kilder beskriver initiativet som et tidligt studie snarere end en færdig plan, og der er ikke oplyst detaljer om beløbsstørrelser, partnere eller en konkret tidsplan.

Betydning for investorer

For investorer, der følger bitcoin-eksponerede aktier, er nyheden endnu et eksempel på, hvordan selskaber i stigende grad forsøger at gøre kryptoreserver mere finansielt fleksible frem for blot at lade dem stå som en passiv post på balancen. Lykkes det Metaplanet at udvikle et fungerende kreditprodukt med bitcoin som sikkerhed, kan det potentielt sætte en ny standard for, hvordan asiatiske selskaber bruger digitale aktiver i kapitalmarkederne.

Samtidig understreger sagen, hvor tæt sammenkoblet Metaplanets forretningsmodel er blevet med bitcoins kursudvikling. Falder prisen på bitcoin markant, vil det ikke kun påvirke værdien af selskabets beholdning, men potentielt også kvaliteten af den sikkerhed, der ligger bag eventuelle fremtidige kreditprodukter.

Kilder: AMBCrypto, Bitcoin Magazine