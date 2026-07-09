Michael Burry satser på DraftKings og Flutter mod prediction markets

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Investoren Michael Burry, kendt fra filmen “The Big Short” for sin forudsigelse af finanskrisen i 2008, har taget en ny og markant position i det amerikanske væddemålsmarked. Ifølge CNBC har Burry købt aktier i de to store spiludbydere DraftKings og Flutter Entertainment, fordi han venter, at amerikanske myndigheder på et tidspunkt vil stramme reguleringen af de såkaldte prediction markets, der de seneste år har lagt pres på begge selskabers aktiekurser.

Burry oplyser, at han har opbygget en fuld position fordelt med cirka 60 procent i Flutter og 40 procent i DraftKings. Ifølge CNBC købte han Flutter-aktien til omkring 107 dollar per aktie, mens DraftKings blev erhvervet i det lave 26-dollar-niveau. Investoren har samtidig antydet, at han på sigt kan udvide hver af de to positioner til en selvstændig, fuld position i porteføljen.

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Prisen på lovlydighed presser sportsbogene

Baggrunden for Burrys handel er den hastige vækst i prediction markets – platforme, der tilbyder kontrakter baseret på udfald af begivenheder, herunder sportsresultater. Disse platforme har ifølge CNBC formået at operere i et regulatorisk gråzoneområde, hvor de har undgået de statslige spilafgifter, som traditionelle bookmakere som DraftKings og Flutter skal betale.

Det amerikanske finanstilsyn for råvarer og futures, CFTC, gør krav på at have jurisdiktion over disse event-baserede kontrakter. Ifølge CNBC er myndigheden i øjeblikket involveret i juridiske stridigheder med flere amerikanske delstater om, hvem der reelt har retten til at regulere prediction markets.

Netop denne usikkerhed – og den konkurrence, som de uregulerede platforme har skabt – har lagt et solidt pres på kurserne i de traditionelle spiludbydere. Ifølge CNBC er DraftKings-aktien faldet omkring 45 procent fra sit 52-ugers-højeste, som blev sat i september sidste år, mens Flutter er styrtdykket hele 65 procent fra toppen i august.

Burry venter politisk indgreb

I et opslag på sin Substack-konto onsdag forklarede Burry sin tese med et direkte citat, som CNBC gengiver: “Jeg tror, at det politiske klima ikke vil tolerere dette. Prediction markets eksisterer i et smuthul ved siden af en tungt reguleret og beskattet industri. Med tiden vil prediction markets blive underlagt regulering og beskatning.”

Med andre ord vurderer Burry, at den nuværende konkurrencefordel, som prediction markets har opnået ved at operere uden for det traditionelle spillovgivningsapparat, er midlertidig. Når myndighederne griber ind, vil DraftKings og Flutter ifølge hans analyse stå tilbage som de reelle vindere, fordi de allerede opererer inden for de regulatoriske rammer, som konkurrenterne på sigt tvinges ind i.

Burry beskriver ifølge CNBC begge selskaber som attraktive forretninger, hvis aktiekurser efter hans opfattelse er blevet uretmæssigt straffet af markedets frygt for konkurrencen fra prediction markets. Om DraftKings skriver han, at selskabet er ved at vende som driftsvirksomhed, og at værdien ligger i den transformation, han forventer i den nære fremtid. Om Flutter noterer han, at selskabet historisk har været plaget af dårlig kapitalallokering, men grundlæggende er en meget solid forretning med betydelig skala.

Begge selskaber satser selv på prediction markets

Et interessant element i Burrys analyse er, at både DraftKings og Flutter allerede er i gang med at udforske egne udbud af prediction markets, hvilket CNBC også fremhæver. Det kan potentielt betyde, at de to selskaber positionerer sig til at drage fordel af udviklingen, uanset hvordan det regulatoriske landskab ender med at forme sig.

For danske investorer, der følger med i det amerikanske aktiemarked, er sagen interessant af flere grunde. Både DraftKings og Flutter er relativt letomsættelige amerikanske aktier, som mange danske depoter allerede har adgang til via internationale mæglere, og de seneste kursfald har gjort værdiansættelsen mere attraktiv efter en periode med hård konkurrence fra nye markedspladser. Samtidig illustrerer sagen, hvordan regulatorisk usikkerhed kan skabe betydelige kursudsving i vækstsegmenter som online-betting og de nye event-kontrakter, der minder om finansielle derivater.

Burrys investeringsselskab Scion Asset Management har tidligere gjort sig bemærket med kontrarianiske positioner, blandt andet inden for teknologiaktier, og hans opkøb i sportsbetting-sektoren føjer sig til rækken af sager, hvor han satser på, at politisk og regulatorisk indgreb vil rette op på det, han opfatter som en midlertidig markedsforvridning. Om denne tese holder stik, afhænger i høj grad af, hvordan retssagerne mellem CFTC og de amerikanske delstater ender, samt hvor hurtigt Washington eventuelt vælger at lovgive på området.