Michigan melder om hackerangreb på vandforsyning – FBI efterforsker Iran-spor

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Amerikanske myndigheder har nu bekræftet, at hackerangreb har ramt vandforsyningen i endnu en amerikansk delstat. Michigan har meldt ud, at ni vandsystemer i delstaten har været udsat for cyberangreb, kort efter at Minnesota afslørede tilsvarende angreb mod over 30 vandsystemer, skriver Fortune og Financial Post.

FBI har indledt en efterforskning af sagen, og amerikanske efterretningstjenester peger ifølge de to medier på Iran som mulig bagmand for angrebene. Det føjer sig til en stigende bekymring i USA for, at Iran-tilknyttede hackergrupper målrettet forsøger at ramme kritisk infrastruktur som en del af den øgede spænding mellem Washington og Teheran.

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To delstater, samme mønster

Michigans melding kommer kun dage efter, at Minnesota gik ud med, at over 30 af delstatens vandforsyningssystemer havde været mål for cyberangreb. Med Michigans ni ramte systemer tegner der sig nu et billede af en koordineret eller i det mindste bredt spredt kampagne rettet mod amerikansk vandinfrastruktur, fremgår det af Fortune og Financial Post.

Det er endnu uklart, i hvilket omfang angrebene har haft reelle konsekvenser for driften af vandforsyningen i de to delstater, men sagens alvor understreges af, at FBI nu efterforsker forløbet på tværs af delstatsgrænserne.

Frygt for iransk cyberkrigsførelse

Ifølge Financial Post har efterretningsofficials direkte kædet angrebene sammen med Iran. Det sker på et tidspunkt, hvor forholdet mellem USA og Iran er under stort pres, og hvor frygten for iranske cyberoperationer mod amerikansk kritisk infrastruktur har været stigende blandt sikkerhedseksperter.

Vandforsyningssystemer betragtes traditionelt som et attraktivt mål for statsstøttede hackere, fordi de ofte drives af mindre, kommunale operatører med begrænsede it-sikkerhedsressourcer sammenlignet med store energiselskaber eller finansielle institutioner. Det gør dem sårbare over for angreb, der potentielt kan true forsyningssikkerheden for hundredtusindvis af borgere.

Hvorfor det er relevant for investorer

For danske investorer er sagen endnu et signal om, at cybersikkerhed omkring kritisk infrastruktur bliver et stadig vigtigere tema – både geopolitisk og kommercielt. Selskaber inden for cybersikkerhed, industriel styringsteknologi og forsyningsdrift kan opleve øget efterspørgsel, hvis amerikanske myndigheder for alvor optrapper investeringerne i beskyttelse af vand-, energi- og andre samfundskritiske systemer.

Samtidig understreger episoden den bredere risikobillede, som den anspændte relation mellem USA og Iran udgør – en risiko, der allerede har sat sit præg på oliepriser og finansielle markeder i den seneste tid.

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Kilder: Fortune, Financialpost