Micron-aktien stiger 5 pct. efter nyt investeringsboost i USA

Micron hæver sine amerikanske investeringer til 250 mia. dollar og indgår ny aftale med GlobalWafers. Aktien er steget næsten 250 pct. i 2026.

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Aktien i den amerikanske hukommelseschipproducent Micron steg torsdag med næsten 5 procent, efter selskabet meldte ud, at det vil skrue markant op for sine investeringer i den amerikanske halvlederindustri. Det skriver CNBC. Micron oplyser samtidig, at det samlede investeringsbeløb i USA nu ventes at nå 250 milliarder dollar frem mod 2035 – en forhøjelse på omkring 50 milliarder dollar i forhold til den tidligere plan.

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Nyheden kommer, mens efterspørgslen efter hukommelseschips til AI-drevne datacentre fortsat vokser eksplosivt, og den sender bølger gennem hele chipsektoren. Ifølge CNBC steg også aktier i Applied Materials, KLA Corp, Lam Research og ARM Holdings på baggrund af udmeldingen, hvilket understreger, hvor tæt sammenvævet forsyningskæden i halvlederindustrien er.

Ny aftale med taiwanesisk waferproducent

Kernen i den nye investeringspakke er en strategisk aftale til op mod 3 milliarder dollar, hvor 500 millioner dollar går til det Taiwan-baserede selskab GlobalWafers. Pengene skal bruges til at udvide selskabets udvikling og produktion af silicium-wafere på dets faciliteter i Texas, fremgår det af CNBC’s dækning.

Aftalen indeholder desuden en tiårig leveringskontrakt, der skal sikre Micron adgang til råsilicium-wafere – den grundlæggende byggesten i alle computerchips. Microns chefindkøber, Ben Tessone, udtaler i en pressemeddelelse citeret af CNBC: “Securing a reliable supply of critical input materials is essential to supporting Micron’s long-term growth and technology roadmap.” Med andre ord handler investeringen lige så meget om at sikre robuste forsyningslinjer som om at øge selve produktionskapaciteten.

Fra Boise til New York: Massiv fabriksudbygning

Micron har hovedkontor i Boise, Idaho, hvor selskabet allerede har to nye fabrikker under opførelse. Torsdag markerede selskabet samtidig et symbolsk skridt i et andet stort projekt, da det hældte den første beton til sin nye fabrik i Clay i staten New York.

Ifølge Micron selv bliver New York-anlægget den største halvlederproduktionsfacilitet i amerikansk historie, når det står færdigt. Udbygningen skal ses i lyset af den amerikanske regerings mangeårige ambition om at flytte mere chipproduktion hjem fra Asien og gøre landet mindre afhængigt af leverandører i Taiwan og Sydkorea – et tema, der de seneste år har fyldt meget i både industripolitik og investorernes risikovurdering af sektoren.

Aktien er tredoblet i 2026

Micron-aktien har haft et bemærkelsesværdigt år. Ifølge CNBC er kursen steget næsten 250 procent i løbet af 2026, og i maj passerede selskabet for første gang en markedsværdi på 1.000 milliarder dollar. Fremgangen driver af den vedvarende efterspørgsel efter avanceret hukommelse (DRAM og NAND) til AI-servere, hvor Micron konkurrerer direkte med sydkoreanske Samsung og SK Hynix om markedsandele.

For danske investorer, der følger den globale AI-infrastrukturbølge, er Micron blevet et af de tydeligste eksempler på, hvordan efterspørgslen efter regnekraft breder sig længere ned i forsyningskæden – fra selve AI-chipdesignerne som Nvidia til de underliggende hukommelseskomponenter, som Micron leverer. Mange danske investeringsforeninger og pensionsselskaber har eksponering mod den amerikanske teknologisektor via globale indeksfonde, og bevægelser i store chipaktier som Micron kan derfor mærkes indirekte i danske porteføljer.

Samtidig illustrerer investeringsmeddelelsen en bredere tendens i branchen: Chipselskaber binder sig i stigende grad til langsigtede forsyningsaftaler og geografisk diversificerede produktionsnetværk for at afbøde risikoen for flaskehalse. Det kan på sigt betyde mere stabile marginer for producenter som Micron, men det kræver også enorme kapitalinvesteringer, som investorer bør holde øje med i de kommende kvartalsregnskaber.

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