Microsoft, Alphabet og Amazon skal forsvare AI-milliarderne i en uge med Fed-beslutning

Tre techgiganter aflægger regnskab i en uge, hvor Fed også træffer rentebeslutning. Alphabet handles 21,5 % under sin 52-ugers top før tallene.

Trailing P/E er 29,5 for Microsoft, 20,5 for Amazon og 17,5 for Alphabet

→ Trailing P/E er 29,5 for Microsoft, 20,5 for Amazon og 17,5 for Alphabet

Microsoft, Alphabet og Amazon fremlægger kvartalsregnskaber i en uge med Fed-rentebeslutning

→ Microsoft, Alphabet og Amazon fremlægger kvartalsregnskaber i en uge med Fed-rentebeslutning

Microsoft, Alphabet og Amazon fremlægger kvartalsregnskaber i denne uge, og de tre selskaber går ind i den med en samlet kursbevægelse i hver sin retning. Microsoft sluttede fredag i 524,51 dollar, op 0,66 procent, mens Alphabet faldt 1,24 procent til 320,21 dollar, ifølge NPinvestors kursdata fra fredag kl. 22.28 dansk tid.

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Regnskaberne lander i en uge, hvor den amerikanske centralbank også skal træffe rentebeslutning, og hvor der kommer nye amerikanske inflationstal. Det fremgår af Investing.coms gennemgang af ugens økonomiske kalender.

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Cloudvækst og pengestrøm skal retfærdiggøre investeringerne

Ifølge Economic Times handler ugen om ét spørgsmål: kan den stigende efterspørgsel efter kunstig intelligens bære de massive investeringer i infrastruktur? Investorerne vil derfor se på væksten i cloudforretningerne, overskudsgraden, de frie pengestrømme og hvor meget selskaberne bruger på datacentre.

De frie pengestrømme er det tal, der viser, hvad der er tilbage, når investeringerne er betalt. Vokser udgifterne til AI hurtigere end indtægterne, falder netop det tal.

Tre meget forskellige prissætninger før tallene

Markedet prissætter de tre selskaber vidt forskelligt. Microsoft handles til en trailing P/E på 29,5, Amazon til 20,5 og Alphabet til 17,5, ifølge NPinvestors kursdata. Jo højere tallet er, jo mere betaler investorerne for hver krone i nuværende indtjening.

Afstanden til toppen fortæller samme historie. Microsoft ligger 4,8 procent under sit 52-ugers højdepunkt på 551,15 dollar. Amazon er 13,6 procent under toppen efter et fald på 0,95 procent fredag til 248,00 dollar. Alphabet er længst nede, 21,5 procent under 408,10 dollar.

Fredagens udsving flyttede store beløb. Microsofts markedsværdi steg med ca. 25,5 mia. dollar til ca. 3,89 bio. dollar, mens Amazon tabte ca. 25,7 mia. dollar og Alphabet ca. 23,5 mia. dollar. En investering på 10.000 kr. i Alphabet ved torsdagens lukkekurs var fredag aften 9.876 kr. værd før valutaudsving.

Renten kan skubbe til vurderingerne

Fed-beslutningen og inflationstallene kommer oven i regnskaberne. Kursen på selskaber med høj prissætning reagerer typisk kraftigere på renteændringer, fordi en større del af værdien ligger i indtjening langt ude i fremtiden. Alle tre aktier indgår i de brede globale indeksfonde, som mange private investorer ejer gennem pension eller aktiesparekonto, og handles i dollar.

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Ugen afgør ikke, om AI-investeringerne betaler sig på lang sigt. Den giver til gengæld det første friske datapunkt for, om cloudvæksten følger med udgifterne. Kilderne oplyser ikke de præcise datoer for de enkelte regnskaber eller hvilke forventninger analytikerne har til tallene, så det er uvist, hvor høj barren ligger. Microsoft går ind i ugen tættest på toppen og med den højeste P/E på 29,5, og her er der mindst plads til skuffelser.