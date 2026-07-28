Microsoft: Ny AI-model MDASH slår konkurrenter i cybersikkerhedstest

Microsoft hævder, at dets nye AI-model MDASH kan finde softwarefejl billigere og bedre end konkurrerende modeller fra Anthropic og OpenAI.

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Microsoft har præsenteret en ny AI-model til cybersikkerhed ved navn MDASH, som ifølge selskabet selv kan overgå konkurrerende modeller fra både Anthropic og OpenAI i tests af, hvor effektivt kunstig intelligens kan finde sårbarheder i software. Det fremgår af oplysninger fra CNBC og techmediet Decrypt.

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Ifølge Microsoft slår MDASH, når den kombineres med en nyere GPT-model fra OpenAI, Anthropics cybersikkerhedsmodel Mythos i selskabets interne benchmarks. Decrypt beskriver samme test som en sejr over både Claude Mythos og en opdateret GPT-udgave, hvilket understreger, at kapløbet om de mest effektive AI-værktøjer til it-sikkerhed nu foregår mellem flere af branchens tungeste navne.

Over 100 AI-agenter jagter softwarefejl

Kernen i Microsofts nye tilgang er, at mere end 100 AI-agenter arbejder parallelt for at gennemsøge kodebaser og identificere sikkerhedshuller, før de kan udnyttes af hackere. Det oplyser Decrypt med henvisning til Microsofts egne udmeldinger.

Det særlige ved MDASH er ifølge selskabet ikke kun nøjagtigheden, men også prisen: Den nye konfiguration skal kunne udføre samme opgave til det halve af, hvad det hidtil har kostet med Microsofts tidligere bedste MDASH-opsætning. For virksomheder, der bruger store summer på automatiseret sårbarhedsscanning, kan en halvering af omkostningerne have stor praktisk betydning, hvis resultaterne holder i den virkelige verden og ikke kun i interne benchmarks.

Et kapløb om at eje AI-sikkerheden

Udmeldingen kommer, mens flere af de største tech-selskaber kæmper om at positionere deres AI-modeller som de mest sikre og omkostningseffektive til at opdage cybertrusler, før angreb rammer kritisk infrastruktur eller virksomhedssystemer. Både Microsoft, OpenAI og Anthropic har i stigende grad rettet deres AI-udvikling mod netop cybersikkerhed, i takt med at automatiserede angreb selv i højere grad benytter kunstig intelligens.

For Microsoft er benchmark-resultaterne en del af en bredere strategi om at demonstrere, at selskabets AI-infrastruktur — herunder tætte partnerskaber med OpenAI — kan omsættes til konkrete produkter, der sparer kunderne penge samtidig med, at de øger sikkerheden. Det passer ind i et marked, hvor virksomheder i stigende grad efterspørger dokumenterbar effekt af deres AI-investeringer, ikke kun løfter om fremtidigt potentiale.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer, der har eksponering mod Microsoft-aktien eller de bredere AI-relaterede sektorer via internationale porteføljer, er nyheden endnu et signal om, at konkurrencen om AI-drevet cybersikkerhed intensiveres. Sektoren betragtes af mange analytikere som et af de mest kommercielt lovende anvendelsesområder for generativ AI, fordi virksomheder har en direkte økonomisk interesse i at reducere omkostninger til it-sikkerhed.

Samtidig er det værd at bemærke, at resultaterne stammer fra Microsofts egne tests og endnu ikke er uafhængigt verificeret. Det er et gennemgående mønster i AI-branchen, hvor selskaber ofte offentliggør benchmarks, der fremhæver egne produkter positivt, mens uafhængige tredjepartstests kan tegne et mere nuanceret billede. Investorer bør derfor holde øje med, om lignende resultater bekræftes af eksterne cybersikkerhedsanalyser, før de tillægger dem afgørende betydning for selskabernes fremtidige indtjening.

Kilder: CNBC, Decrypt