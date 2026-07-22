Midnight-token dykker efter bridge-hack: Børser fryser over 500 mio. NIGHT

Et bridge-exploit har ramt Midnight-netværket hårdt. Syv store børser har nu frosset over 515 mio. stjålne NIGHT-tokens, mens prisen på tokenet falder.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

NIGHT-USD.CC 0,02 ▼ -1,41% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Kursen på tokenet NIGHT, der er knyttet til privatlivsfokuserede Midnight-netværket, er faldet markant, efter at en bridge-løsning tilknyttet projektet har været udsat for et sikkerhedsbrud. Flere kilder peger på, at et betydeligt beløb i digitale aktiver er blevet stjålet i forbindelse med hacket.

Læs mere: Midnight (NIGHT) Aktie (NIGHT): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Ifølge indledende rapporter blev der stjålet omkring 13 millioner dollar via en exploit relateret til Wanchain-broen, som Midnight-økosystemet benytter. Senere opdateringer fra Midnight Foundation nævner et beløb på cirka 9 millioner dollar i direkte tab, samtidig med at op mod 515 millioner NIGHT-tokens er blevet identificeret som stjålet eller kompromitteret i forbindelse med angrebet.

Store børser går sammen om at fryse midlerne

Ifølge oplysninger fra Midnight Foundation har hele syv store kryptobørser – heriblandt Binance og OKX – reageret hurtigt ved at fryse konti og transaktioner forbundet med de stjålne NIGHT-tokens. Det skal forhindre, at gerningsmændene bag exploiten kan omsætte eller flytte de kompromitterede midler videre til andre platforme.

Den koordinerede indsats fra børserne betragtes som et vigtigt skridt i retning af at begrænse skaderne af hacket, selvom det endnu er uvist, om alle de berørte midler kan tilbageføres til de oprindelige ejere eller til projektets treasury.

Kursfald rammer investorer i NIGHT

Nyheden om exploiten har sendt bølger gennem markedet for NIGHT-tokenet, hvor kursen er faldet i takt med, at detaljerne om angrebet er kommet frem. For investorer i mindre, nyere kryptoprojekter understreger episoden de risici, der er forbundet med bridge-teknologier – altså de tekniske løsninger, der gør det muligt at flytte aktiver mellem forskellige blockchains.

Bridges har historisk været et yndet mål for hackere, fordi de ofte samler store mængder likviditet på ét sted og kan indeholde sårbarheder i den underliggende kode. Flere af de største kryptohacks gennem tiden har netop involveret denne type infrastruktur.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod krypto-økosystemer bygget på nyere teknologier som Midnight er sagen en påmindelse om, at selv projekter med fokus på sikkerhed og privatliv ikke er immune over for tekniske angreb. Det anbefales generelt at holde sig orienteret om, hvordan de aktiver man investerer i er teknisk konstrueret, herunder om de gør brug af bridges mellem forskellige blockchains.

Sagen er endnu under udvikling, og der ventes flere opdateringer fra Midnight Foundation om det endelige omfang af tabene samt eventuelle planer for kompensation til berørte brugere.

Kilder: Bitcoinist, U