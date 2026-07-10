Millennial med økonomisk frihed: Sådan opbygger du fire typer sidehustle-indkomst

Cody Berman, forfatter til "Retire by 30", deler sin firedelte model for ekstra indkomst — og afslører hvilken type der er lettest at starte med.

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Efter at have afprøvet mere end 30 forskellige sidehustles har den amerikanske millennial og forfatter Cody Berman udviklet det, han selv kalder en “sidehustle-model”. Ifølge Business Insider har Berman, der står bag bogen “Retire by 30”, identificeret fire grundlæggende måder at skabe ekstra indkomst på — og peger samtidig på, hvilken type der er nemmest at komme i gang med.

For danske investorer og opsparere, der ønsker at booste deres økonomi uden for de traditionelle aktiemarkeder, giver Bermans systematik et konkret afsæt til at vurdere, hvor man selv bør investere sin tid og sine kræfter. Modellen er særlig relevant i en tid, hvor flere danskere leder efter alternative indkomstkilder som supplement til lønindkomst og formueopbygning.

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Fire kategorier af ekstra indkomst

Den første type, som Berman kalder at “bytte tid for penge”, er ifølge Business Insider den mest ligetil. Det dækker over freelancearbejde som skrivning, video- og podcastredigering, opbygning af hjemmesider eller nyhedsbreve, men også fysisk arbejde som havearbejde eller kørsel for platforme som Uber og Instacart.

“You’re just straight up trading your time for money,” siger Berman til Business Insider og uddyber med et eksempel: Tjener man 15 dollar i timen og arbejder tre timer, får man 45 dollar. Fordelen er, at denne type indkomst kan komme hurtigt i gang, men ulempen er, at pengene stopper, når arbejdet stopper — og der er kun så mange timer i døgnet.

Den anden kategori er det, Berman betegner som skalerbare indkomstkilder. Det kan være digitale produkter, podcasts, YouTube-kanaler eller onlinekurser, hvor man lægger en indsats én gang og derefter fortsat kan tjene penge gennem salg, sponsorater, affiliate-links eller reklamer. Berman medregner også ejendomsinvestering i denne kategori, da man som investor kan købe en bolig, udleje den og derefter modtage løbende indkomst.

Ifølge Berman er det netop denne type sidehustle, der har vist sig mest lukrativ for ham personligt. Ulempen er, at det typisk tager tid at bygge op, før det giver et reelt afkast. “You’re not going to start a YouTube channel or create a digital product today and make money with either of those things tomorrow,” siger han til Business Insider, men tilføjer, at det kan begynde at give et solidt bidrag inden for et halvt år.

Del af det, du allerede ejer, ud

Den tredje kategori er, hvad Berman kalder deleøkonomien — at udleje aktiver, man allerede ejer. Det kan være at leje et hus eller et værelse ud via Airbnb eller Vrbo, udleje en bil gennem platforme som Turo, eller stille opbevaringsplads, pools, haveredskaber eller fotoudstyr til rådighed via specialiserede udlejningsplatforme.

“I see so many people who are just sitting on gold mines,” siger Berman til Business Insider. Han peger på, at mange mennesker allerede ejer aktiver, som blot ikke er sat op til udlejning — og at man ofte ikke behøver at bygge en forretning fra bunden, men blot “tænde” på et aktiv, man allerede har liggende.

Den fjerde og sidste type er det, Berman kalder en hybridmodel: at omdanne en tid-for-penge-sidehustle til en agenturlignende forretning. Som eksempel nævner han en freelanceskribent, der begynder at fakturere kunder per projekt og derefter ansætter andre skribenter til at hjælpe med arbejdet, eller en hundelufter, der udvikler sig til at drive et helt luftefirma med flere ansatte.

Denne model kan være mere skalerbar end at udføre alt arbejdet selv, men kræver til gengæld styring af kunder, medarbejdere, priser og kvalitetskontrol, fremgår det af Business Insiders artikel.

Sådan startede Berman selv

Da Berman i 2018 forsøgte at forlade sit almindelige lønarbejde, startede han med den første type sidehustles. Han tog freelanceopgaver som at skrive nyhedsbreve, redigere videoer og podcasts samt administrere affiliateprogrammer. “It was literally anything that I could do to make money trading my time,” fortæller han til Business Insider.

Samtidig byggede han type to-indkomstkilder op, herunder en blog, en podcast og en digital produktforretning. Disse tog længere tid at begynde at give overskud, men udgør i dag nogle af hans største indkomstkilder. “Today, I exclusively focus on these type-two-style hustles, where I am creating something, building something, buying something that is going to pay me in perpetuity,” siger Berman til Business Insider.

For danske læsere, der overvejer at supplere deres opsparing eller investeringsportefølje med en ekstra indkomstkilde, understreger Bermans model, at der ikke findes en universel opskrift. Valget mellem hurtig, tidsbaseret indkomst og langsommere, skalerbar indkomst afhænger af, om man har brug for kontanter her og nu, eller om man har tålmodighed til at bygge noget op over flere måneder eller år — en afvejning, der i grunden ligner den klassiske balance mellem likviditet og langsigtet investering, som mange private investorer allerede kender fra aktiemarkedet.