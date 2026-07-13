Mindst 27 dræbt i voldsom brand på bar i Bangkok

En brand på en populær bar i Bangkoks Chatuchak-distrikt har kostet mindst 27 mennesker livet, mens 22 er kritisk sårede.

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Mindst 27 mennesker er omkommet, og yderligere 22 er kritisk sårede, efter en brand hærgede en populær bar i den thailandske hovedstad Bangkok. Det oplyser thailandske myndigheder ifølge The Guardian og BBC, som begge dækker branden, der beskrives som en af de dødeligste af sin slags i turistmetropolen i nyere tid.

Branden opstod på en bar i Chatuchak-distriktet, et af Bangkoks travle kvarterer kendt for sit natteliv og sit store loppemarked, som besøges af tusindvis af turister og lokale hver uge. Ifølge BBC ankom brandvæsenet til stedet og fandt gæster, der løb gennem flammer for at komme i sikkerhed.

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Panik da røgen bredte sig

Thailands premierminister, Anutin Charnvirakul, besøgte selv brandstedet i de tidlige morgentimer mandag. Ifølge overlevende, som premierministeren har talt med, fyldtes baren hurtigt med røg, efter at branden brød ud, hvilket tvang mange gæster til at flygte mod bagenden af lokalet i nærheden af toiletterne, oplyser The Guardian.

Den hurtige spredning af røg og flammer betragtes som en central årsag til det høje dødstal. Historisk har lignende ulykker på barer og natklubber i Sydøstasien ofte handlet om manglende nødudgange, brandbare byggematerialer og overfyldte lokaler – forhold som myndighederne nu ventes at undersøge nærmere i denne sag.

Et hårdt slag for turistmetropolen

Bangkok er en af Asiens mest besøgte byer og en central destination for både bagpackere, forretningsrejsende og europæiske turister, herunder mange danskere. Ulykker af denne karakter kan på kort sigt påvirke omdømmet for byens natteliv og potentielt skærpe fokus på brandsikkerhed i den thailandske restaurations- og barbranche.

For investorer med eksponering mod thailandsk turisme, hotel- og luftfartssektoren kan sagen på sigt få betydning, hvis den fører til skærpede myndighedskrav eller midlertidigt svækket turistinteresse for byen. Thailand er en vigtig destination for flyselskaber og rejsebureauer med forbindelser til det danske marked, og landets turistindtægter udgør en betydelig del af den nationale økonomi.

Undersøgelse ventes

Der er endnu ikke offentliggjort en officiel forklaring på, hvad der udløste branden, men både The Guardian og BBC bekræfter det høje antal ofre og skadede. Myndighederne ventes i de kommende dage at igangsætte en teknisk undersøgelse af barens indretning, byggematerialer og nødudgange for at fastslå, om sikkerhedsforskrifter blev overholdt.

Sagen føjer sig til en række alvorlige brandulykker på underholdningssteder i regionen gennem de seneste år, som gentagne gange har rejst spørgsmål om håndhævelsen af brandsikkerhedskrav i populære turist- og udgangsmiljøer i Sydøstasien.

Kilder: The Guardian, BBC