Modi og Xi signalerer optøning af kinesisk-indiske forbindelser midt i geopolitisk omlægning

Den indiske premierminister Narendra Modi og den kinesiske præsident Xi Jinping har signaleret en fornyet forpligtelse til at forbedre de bilaterale forbindelser med et vigtigt møde i forbindelse med Shanghai Cooperation Organisation (SCO)-topmødet. De diplomatiske tilnærmelser fra begge sider antyder et ønske om at komme forbi en årelang grænsekonflikt i Himalaya og præsentere en samlet front mod stigende vestligt pres.

At reparere et brudt forhold

Modis første besøg i Kina i syv år markerer et vigtigt skridt i retning af at deeskalere spændingerne. Ifølge et videoklip lagt ud på den indiske leders officielle X-konto understregede Modi en forpligtelse til at “fremme vores forbindelser baseret på gensidig respekt, tillid og følsomheder.” Denne følelse blev gengældt af Xi, der udtalte, at begge nationer ikke må tillade grænsespørgsmålet at “definere det overordnede Kina-Indianske forhold.”

De to nationers bånd havde stort set været frosset ned siden 2020 efter et dødeligt militært sammenstød. Der har dog været en foreløbig optøning siden et gennembrudsmøde sidste år, hvor begge ledere angiveligt har indgået en aftale om grænseforvaltning, selvom detaljerne forbliver ukendte. Det seneste pres for en tilnærmelse kommer i takt med, at New Delhi søger at diversificere sine strategiske alliancer i kølvandet på, at USA indfører told på indiske varer.

En ny økonomisk og politisk ligevægt

Analytikere ser det forbedrede forhold som et pragmatisk træk drevet af udviklende geopolitiske dynamikker. Både Indien og Kina, som centrale medlemmer af det globale syd, søger at udnytte deres kollektive indflydelse mod vestligt ledet økonomisk og politisk pres. Denne tilpasning har allerede ført til håndgribelige økonomiske fordele, herunder Kinas aftale om at ophæve eksportbegrænsninger på vigtige varer som sjældne jordarter, gødning og tunnelboremaskiner.

Selvom den seneste opvarmning af båndene er et positivt tegn, er der fortsat langvarige økonomiske og geopolitiske udfordringer. Det bilaterale handelsunderskud i Kinas favør er en vedvarende kilde til frustration for Indien og når et rekordhøjt niveau på 99,2 milliarder dollars i år. Derudover vil uløste problemer som en planlagt kinesisk megadæmning på Brahmaputra-floden og Kinas tætte forhold til Pakistan fortsat teste stabiliteten af ​​dette fornyede partnerskab. Ifølge eksperter som Manoj Kewalramani fra Takshashila Institution er begge nationer involveret i en “lang og anstrengt proces med at definere en ny ligevægt i forholdet.”