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Moody’s lader Frankrigs Aa3-rating stå trods uro i gaderne og stigende renter

Moody's beholder Frankrigs kreditvurdering på Aa3, selv om landet er ramt af uro i gaderne og stigende renter. Pressede statsfinanser er stadig problemet.

Johannes
Johannes · Journalist 24. okt 2026 · kl. 15.59 · 2 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Moody’s lader Frankrigs Aa3-rating stå trods uro i gaderne og stigende renter
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Moody's beholder Frankrigs kreditvurdering på Aa3 trods uro i gaderne
Landet kæmper samtidig med stigende renter og pressede statsfinanser
Financial Times peger på Marine Le Pen som politisk faktor

Kreditvurderingsbureauet Moody's har i en uge med uro valgt at lade Frankrigs kreditvurdering stå uændret på Aa3. Ifølge CNBC giver afgørelsen et vist pusterum til et land, der kæmper med uro og højere renter. Investing.com skriver ligeledes, at Frankrig slipper for en nedgradering fra Moody's, mens landet kæmper med uro.

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Afgørelsen kommer, mens urolighederne i Paris tager til. Ifølge en analyse i Financial Times er problemet dybere end gadebilledet: landet er ved at løbe tør for penge, tålmodighed og svar.

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Ingen nedgradering, men heller ingen frikendelse

Aa3 ligger i den øvre del af Moody's skala, under topkarakteren Aaa. En uændret rating betyder, at bureauet ikke vurderer Frankrigs evne til at betale sin gæld som svækket nok til et skridt ned lige nu.

Det er dog en vurdering af kreditrisiko, ikke af politisk stabilitet. CNBC nævner samtidig, at Frankrig kæmper med højere renter. Ratingen og renten fortæller altså to forskellige historier i øjeblikket.

Le Pen venter i kulissen

Financial Times peger på Marine Le Pen som den politiske faktor, der hænger over situationen. Hun står klar i kulissen, mens uorden breder sig i hovedstaden, og avisen vurderer, at den egentlige storm endnu ikke er kommet.

Den vinkel er relevant for obligationsmarkedet. Et regeringsskifte eller vedvarende uro kan gøre det sværere at stramme de offentlige finanser. Netop den pengemangel, som FT beskriver, er kernen i kreditvurderingen.

Rating og rente trækker hver sin vej

For en privat investor er det nyttigt at skelne mellem de to signaler. Kreditvurderingen ændres sjældent og langsomt, mens renten på statsobligationer reagerer fra dag til dag. Når renterne stiger uden en nedgradering, er det ofte et tegn på, at investorerne selv prissætter en risiko, som bureauerne endnu ikke har skrevet ind i karakteren.

Kronen er bundet til euroen, og Frankrig er en af eurozonens største økonomier. Uro i fransk statsgæld kan derfor sprede sig til euroen og til obligationer bredt i Europa, også dem der ligger i danske pensionsopsparinger og investeringsforeninger.

Moody's beslutning fjerner én akut trussel, nemlig en nedgradering midt i urolighederne. Den løser ikke det underliggende problem med de franske statsfinanser, og kilderne giver intet svar på, hvordan regeringen vil skaffe pengene. Så længe uroen fortsætter og Le Pen står klar, er det renten på fransk gæld frem for ratingen, der viser markedets dom. Aa3 står indtil videre.

Kilder: Financial Times, Investing.com, CNBC
Nævnte emnereuroenFrankrigkreditvurderingMoody'sstatsobligationer
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