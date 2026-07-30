MoonPay lancerer PayBox: AI-boks lader ChatGPT og Claude styre krypto-betalinger

MoonPay lancerer PayBox – en AI-betalingsboks, der giver ChatGPT- og Claude-brugere mulighed for at godkende krypto-handler uden at aflevere kontrollen over egne aktiver.

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Krypto-betalingsselskabet MoonPay har lanceret en ny funktion kaldet PayBox, der gør det muligt for brugere at gennemføre kryptotransaktioner direkte gennem AI-chatbotterne ChatGPT og Claude. Det skriver The Block, og oplysningerne bekræftes af Cointelegraph, der beskriver funktionen som en “AI-betalingsboks”.

Med PayBox kan brugere autorisere køb af krypto, token-swaps og krydskæde-transaktioner via en samtale med en AI-assistent – uden at skulle skifte til en separat wallet-app eller børsplatform. Ifølge Cointelegraph beholder brugerne selv kontrollen over deres aktiver gennem hele processen, hvilket adskiller løsningen fra modeller, hvor en tredjepart får fuld rådighed over midlerne.

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Sådan fungerer den nye AI-boks

Selve idéen bag PayBox er, at brugeren opretter en digital “boks” med midler, som AI-modellen efterfølgende kan bruge til at udføre konkrete handlinger på brugerens vegne – for eksempel at købe en bestemt kryptovaluta eller flytte aktiver mellem forskellige blockchains. Transaktionerne skal fortsat godkendes af brugeren, men selve interaktionen foregår gennem den naturlige sprogdialog i ChatGPT eller Claude i stedet for traditionelle interfaces.

Det gør det i praksis muligt at bede en AI-assistent om at “købe for 500 dollar ether” eller “flytte mine tokens til en anden kæde”, hvorefter systemet forbereder transaktionen til godkendelse, fremgår det af beskrivelserne fra både The Block og Cointelegraph.

Custody og sikkerhed er kernen

Et centralt punkt i lanceringen er, at MoonPay understreger, at brugerne bevarer ejerskabet og kontrollen over deres midler, selv når en AI-model er involveret i processen. Det er en vigtig detalje i en branche, hvor tillid til, hvem der reelt har adgang til private nøgler og aktiver, ofte er afgørende for udbredelsen af nye produkter.

Ved at fastholde brugerens custody forsøger MoonPay at adressere en af de mest udbredte bekymringer ved at koble AI-agenter med finansielle transaktioner: risikoen for, at en autonom model kan disponere over penge uden tilstrækkelig kontrol eller gennemsigtighed.

Endnu et skridt mod AI-agenter i finans

Lanceringen af PayBox føjer sig til en bredere tendens, hvor store sprogmodeller i stigende grad bliver koblet direkte til betalingsinfrastruktur og finansielle tjenester. For danske investorer, der følger udviklingen inden for både krypto og AI, er sagen interessant, fordi den peger på en ny type efterspørgsel efter “agentisk” finansiel infrastruktur – altså systemer, der er bygget til at lade AI-modeller udføre handlinger, som mennesker traditionelt har foretaget manuelt.

MoonPay er i forvejen kendt som en af de større udbydere af fiat-til-krypto-betalingsløsninger og har tidligere samarbejdet med store forbrugerplatforme om at gøre det lettere at købe kryptovaluta. Med PayBox bevæger selskabet sig ind i et nyt marked, hvor selve interaktionen med finansielle produkter foregår gennem en AI-chat frem for en traditionel app eller hjemmeside.

For investorer, der overvejer eksponering mod krydsfeltet mellem AI og krypto, understreger nyheden, at konkurrencen om at bygge den infrastruktur, der forbinder chatbots med rigtige pengestrømme, allerede er i gang – og at spørgsmål om sikkerhed og custody sandsynligvis bliver afgørende for, hvilke løsninger der vinder brugernes tillid på sigt.

Kilder: Theblock, Cointelegraph