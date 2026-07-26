Morgan Stanley-fond nærmer sig 400 mio. dollar i bitcoin-formue trods udsalg

Mens investorer trak penge ud af bitcoin-ETF'er, hentede Morgan Stanleys fond nye midler. Spørgsmålet er, om det kan hjælpe BTC tilbage over 65.000 dollar.

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Morgan Stanleys bitcoin-ETF er tæt på at runde 400 mio. dollar i forvaltede aktiver, selv om resten af markedet for bitcoin-fonde denne uge har oplevet nettoudtræk. Det fremgår af data citeret af Bitcoin Magazine, som beskriver, hvordan bankens produkt har tiltrukket friske midler, mens andre investorer har trukket kapital ud af tilsvarende ETF’er.

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Udviklingen kommer på et tidspunkt, hvor bitcoin-kursen kæmper for at genvinde niveauet omkring 65.000 dollar. Ifølge AMBCrypto er salgspresset fra bitcoin-minere aftaget den seneste tid, hvilket normalt betragtes som et positivt signal for prisen — men markedet mangler stadig købere, der er villige til at forsvare et skifte i momentum.

Et modstrøms-signal i en svag uge

Det er bemærkelsesværdigt, at Morgan Stanleys produkt formår at tiltrække kapital, mens den bredere kategori af bitcoin-ETF’er er præget af udtræk. Ifølge Bitcoin Magazine er investorerne generelt gået fra bitcoin-fondene i denne periode, hvilket gør bankens tilstrømning til en undtagelse snarere end reglen.

For danske investorer, der følger med i den institutionelle interesse for bitcoin gennem amerikanske børsnoterede produkter, er tallet interessant som en indikator på, om de store finansielle aktører fortsat ser bitcoin som en attraktiv aktivklasse — også når den bredere stemning er mere afdæmpet.

Minernes salgspres aftager

Ifølge AMBCrypto er der tegn på, at bitcoin-minernes salg af nyudvundne mønter er blevet mindre intensivt. Minere sælger typisk bitcoin for at dække driftsomkostninger, og et fald i deres salgspres reducerer normalt det nedadgående pres på prisen, fordi der kommer færre mønter ud på markedet fra denne kilde.

Men et svagere salgspres fra minerne er ikke i sig selv nok til at drive kursen op. Ifølge kilden kræver det også, at der er reel efterspørgsel fra købere, som er villige til at holde fast i deres positioner og dermed “forsvare” et eventuelt skifte i markedets retning omkring 65.000 dollars-niveauet.

Hvad betyder det for investorerne?

Kombinationen af institutionel interesse — illustreret ved Morgan Stanleys tilstrømning — og et aftagende salgspres fra minere kan på papiret danne grundlag for en genopretning. Men så længe den bredere ETF-kategori oplever nettoudtræk, er billedet blandet, og det er uklart, om der er tilstrækkelig købekraft til at fastholde en kursstigning.

For danske investorer med eksponering mod krypto — enten direkte eller via amerikanske ETF’er — understreger situationen, at bitcoin-markedet fortsat er præget af modsatrettede strømme: institutionel appetit på den ene side og generel forsigtighed blandt bredere investorgrupper på den anden.

Kilder: AMBCrypto, Bitcoin Magazine