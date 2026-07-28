Morgan Stanley lancerer billigste Ethereum- og Solana-ETF’er på markedet

Morgan Stanley går ind i krypto-ETF-markedet med Ethereum- og Solana-fonde til blot 0,14 procent i gebyr og indbygget staking-afkast.

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Morgan Stanley har taget hul på en ny epoke for den amerikanske investeringsbank ved at lancere sine første børsnoterede fonde med direkte eksponering mod Ethereum og Solana. Fondene er godkendt til handel på NYSE Arca og bliver dermed de første ETH- og SOL-produkter fra en kapitalforvalter tilknyttet en amerikansk storbank, skriver CoinGape.

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Det mest opsigtsvækkende ved lanceringen er prisen: Morgan Stanley har sat et samlet gebyr på blot 0,14 procent for begge ETF’er. Ifølge The Block gør det dem til de billigste kryptobaserede ETF’er i markedet på lanceringstidspunktet, hvilket bringer dem under prisniveauet for flere eksisterende bitcoin- og ether-fonde fra konkurrenter.

Analytiker: Både størst og billigst

Bloombergs senior ETF-analytiker Eric Balchunas har fremhævet lanceringen som usædvanlig, fordi Morgan Stanley ifølge U.Today formår at kombinere en betydelig fondsstørrelse med markedets laveste omkostningsniveau – en kombination, der sjældent ses ved nye ETF-lanceringer inden for kryptoaktiver.

Lanceringen sker knap to og et halvt år efter, at de første spot-bitcoin-ETF’er begyndte at handle i USA, hvilket ifølge The Block markerer endnu et skridt i den gradvise institutionalisering af kryptomarkedet, hvor traditionelle finanshuse i stigende grad tilbyder direkte adgang til digitale aktiver gennem regulerede fondsprodukter.

Staking-afkast med indbygget forsinkelse

Både Ethereum- og Solana-fonden er konstrueret, så de kan generere et ekstra afkast gennem staking af de underliggende tokens – en mekanisme der belønner deltagere for at låse kryptovaluta til at understøtte netværkets drift. Ifølge oplysninger i fondenes prospekt, som BeInCrypto har gennemgået, er der dog en indbygget forsinkelse på 47 dage, før staking-afkastet reelt begynder at tilfalde investorerne.

Forsinkelsen skyldes de tekniske og operationelle rammer omkring staking på Ethereum og Solana, hvor tokens typisk skal låses og gennemgå en aktiveringsperiode, før de begynder at generere belønninger. For investorer betyder det, at det fulde afkastpotentiale først viser sig efter en indkøringsperiode, og at fondenes tidlige performance derfor kan afvige fra det langsigtede staking-afkast.

Hvad betyder det for danske investorer

For danske investorer, der ønsker eksponering mod Ethereum og Solana gennem regulerede kanaler, er lanceringen interessant, fordi den sænker adgangsbarrieren og prisniveauet for institutionel krypto-eksponering yderligere. Lave gebyrer har historisk været en afgørende konkurrenceparameter for ETF’er, og Morgan Stanleys prissætning lægger pres på øvrige udbydere, herunder de aktører der allerede tilbyder spot-ETF’er på Ethereum.

Samtidig understreger lanceringen, at store amerikanske finanshuse fortsat udvider deres krypto-produktpalet efter godkendelsen af de første bitcoin-ETF’er. Det kan på sigt øge den samlede institutionelle kapital, der strømmer ind i Ethereum og Solana, hvilket potentielt kan påvirke likviditet og prisdannelse på begge netværk – noget der har relevans for investorer, der følger kryptomarkedets udvikling tæt, herunder gennem danske depoter og investeringsplatforme.

Det er endnu uvist, hvor store kapitalstrømme de nye fonde vil tiltrække i deres første handelsuger, men den lave pris og Morgan Stanleys navn som afsender ventes at gøre produkterne til et naturligt sammenligningspunkt for konkurrerende udbydere af krypto-ETF’er fremover.

Kilder: Beincrypto, Coingape, U, Theblock