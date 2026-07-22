Movement Labs går konkurs efter MOVE-tokenskandale

Udvikleren bag Move-blockchainen har søgt om konkursbeskyttelse i USA efter måneders kaos om MOVE-tokenet og en omstridt market maker-aftale.

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Movement Labs, virksomheden bag udviklingen af Move-blockchainen, har søgt om konkursbeskyttelse under kapitel 11 i USA. Det fremgår af retsdokumenter, som flere internationale medier har gennemgået. Konkursbegæringen kommer efter måneders turbulens omkring selskabets MOVE-token, der har været plaget af skandaler og en omfattende omstrukturering.

Ifølge dokumenterne opgiver Movement Labs aktiver på mellem 100.001 og 500.000 dollar, mens gælden løber op i op til 10 millioner dollar. Selskabet fortsætter driften under rettens tilsyn, mens en formel rekonstruktion gennemføres.

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Skandaler har rystet MOVE-projektet

Konkursbegæringen er kulminationen på en turbulent periode for Movement Labs. Sagen begyndte med en omstridt market maker-aftale, der senere blev genstand for en intern undersøgelse af, hvordan MOVE-tokenet oprindeligt blev lanceret.

Undersøgelsen ledte til, at en af selskabets medstiftere blev suspenderet, mens kryptobørsen Binance indførte et forbud rettet mod den market maker, der var involveret i sagen. Flere andre børser har efterfølgende afnoteret eller begrænset handel med MOVE-tokenet som følge af sagens omfang, hvilket ifølge Cointelegraph har rystet hele projektets omdømme.

Tidligere stifter kræver 1,6 millioner dollar

Blandt kravene i konkursboet skiller ét sig markant ud: En tidligere, fyret medstifter af Movement Labs gør krav på 1,6 millioner dollar, hvilket ifølge The Block gør kravet til det største enkeltstående i konkursbegæringen. Kravet understreger de interne stridigheder, der har fulgt selskabet, efter medstifteren blev suspenderet i forbindelse med undersøgelsen af tokenlanceringen.

Movement Labs har ikke offentliggjort detaljerede planer for, hvordan rekonstruktionen konkret skal skrue projektet sammen igen, men selskabet fortsætter altså sin drift, mens sagen behandles i retten.

Endnu en advarsel til kryptoinvestorer

Sagen er et markant eksempel på de risici, der fortsat knytter sig til mindre etablerede kryptoprojekter og deres tokens. For danske investorer, der overvejer eksponering mod alternative blockchain-økosystemer, understreger Movement Labs-sagen vigtigheden af at forstå de underliggende governance-strukturer og market maker-aftaler, før man investerer.

MOVE-tokenet har allerede mistet betydelig markedsværdi i kølvandet på skandalerne, og konkursbegæringen risikerer at skabe yderligere usikkerhed blandt de investorer, der stadig sidder med tokenet i deres porteføljer. Sagen føjer sig til en række af nyere eksempler på, hvordan interne konflikter og tvivlsomme aftaler kan vælte selv velfinansierede kryptoprojekter.

Kilder: Coingape, Cointelegraph, CoinDesk, Theblock