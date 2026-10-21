Musk åbner for fusion af Tesla og SpaceX, og begge selskaber nedsætter udvalg

Elon Musk kalder en sammenlægning af Tesla og SpaceX en god idé. Særlige udvalg i begge selskaber skal nu vurdere en mulig megafusion af de to.

Begge selskaber har nedsat særlige udvalg til at undersøge en mulig fusion

→ Begge selskaber har nedsat særlige udvalg til at undersøge en mulig fusion

Musk kalder en sammenlægning af Tesla og SpaceX en god idé

→ Musk kalder en sammenlægning af Tesla og SpaceX en god idé

TSLA.US 373,71 ▲ +1,54% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Elon Musk overvejer at lægge Tesla og SpaceX sammen, og der er allerede nedsat særlige udvalg i begge selskaber til at undersøge en mulig fusion. Det oplyser Musk ifølge BBC. Tesla-aktien sluttede tirsdag aften dansk tid i 373,71 dollar, en stigning på 1,54 procent, ifølge NPinvestors kursdata kl. 22.29.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

Læs mere: Tesla Aktie (TSLA): kurs, analyse og købsguide

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Ifølge BeInCrypto kom Musks bemærkninger under SpaceX' webcast om tredje kvartal. Her kaldte han en mulig sammenlægning med Tesla for en god idé. CNBC beskriver planerne som den seneste overvejelse om at samle dele af Musks selskabsimperium.

Udvalg skal håndtere Musks dobbeltrolle

Særlige udvalg bruges typisk, når den samme person har interesser på begge sider af en handel. Musk står i spidsen for begge selskaber. Udvalgene skal derfor vurdere en eventuel fusion på vegne af de øvrige aktionærer i hvert selskab.

Der foreligger ingen vilkår. Kilderne nævner hverken et bytteforhold mellem aktierne, en pris eller en tidsplan, og der er heller ingen beslutning om, at en fusion overhovedet bliver til noget.

SpaceX sætter et meget højt omsætningsmål

På samme webcast sagde Musk ifølge BeInCrypto, at SpaceX kan nå en årlig løbende omsætningstakt (annual recurring revenue) på mellem 500 mia. dollar og 1 bio. dollar i 2027. Tallet angiver den omsætning, selskabet ville have over et år, hvis det aktuelle niveau fortsatte.

Spændet er bredt. Den øvre ende er dobbelt så høj som den nedre, og målet er Musks egen forventning, ikke en formel prognose med forudsætninger.

To aktier i hver sin retning

SpaceX-aktien reagerede stort set ikke tirsdag. Den sluttede i 147,79 dollar, et fald på 0,11 procent, hvilket svarer til en ændring i markedsværdien på ca. minus 1,3 mia. dollar. Selskabet er samlet værdisat til ca. 1,14 bio. dollar, og kursen ligger 34,5 procent under toppen for de seneste 52 uger på 225,64 dollar.

Tesla fik mere vind i sejlene. Markedsværdien voksede med ca. 22,3 mia. dollar til omkring 1,48 bio. dollar. Har man investeret 10.000 kr. i Tesla ved mandagens lukkekurs på 368,06 dollar, svarer det nu til 10.154 kr. før valutaudsving. Aktien handlede i løbet af dagen mellem 363,64 og 377,59 dollar.

Trods stigningen ligger Tesla 25,1 procent under 52-ugers toppen på 498,83 dollar. Aktien handles til en P/E-værdi på 347,2 målt på den seneste indtjening. Investorerne betaler altså 347,2 dollar for hver dollar, Tesla har tjent over de seneste tolv måneder. Den værdiansættelse bygger i høj grad på forventninger til fremtiden frem for den nuværende forretning.

Det nye er, at fusionstanken har bevæget sig fra løse udtalelser til et formelt spor med udvalg i begge bestyrelser. Det uvisse er alt det, der afgør værdien for aktionærerne: hvem der skal købe hvem, til hvilken pris, og om udvalgene overhovedet anbefaler en handel. Indtil udvalgene melder noget ud, er der kun ét konkret tal fra SpaceX-siden at forholde sig til. Det er Musks mål om en omsætningstakt på mellem 500 mia. dollar og 1 bio. dollar i 2027.