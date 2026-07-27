Musk advarer igen: AI kan udslette menneskeheden – nu i Economist-interview

Elon Musk gentager sine dystre AI-advarsler i et nyt interview med The Economist. Her er, hvad hans ord kan betyde for investorer i Tesla, SpaceX og xAI.

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Elon Musk har igen sat ord på sin dybe ambivalens over for den teknologi, han selv er med til at udvikle. I et nyt interview med The Economist gentager verdens rigeste mand sine advarsler om, at kunstig intelligens kan udgøre en eksistentiel trussel mod menneskeheden – samtidig med at han fortsætter med at investere massivt i netop den teknologi gennem sine egne selskaber.

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Fra “at tilkalde dæmonen” til konkrete procentsatser

Musks retorik om AI som en potentiel trussel er ikke ny. Allerede i 2014 beskrev han det at udvikle avanceret kunstig intelligens som at “tilkalde dæmonen”, og i 2018 gik han videre og kaldte AI “langt mere farlig end atomvåben” under en tale ved SXSW-festivalen i Texas, ifølge TheStreet.

I marts 2025 gik Musk et skridt videre og satte konkrete tal på risikoen: Ifølge ham lå sandsynligheden for, at AI kan udslette menneskeheden, på mellem 10 og 20 procent. Den type udmeldinger er nu blevet en fast bestanddel af hans offentlige fremtoning, og de dukker igen op i det nye interview med The Economist, hvor han giver sin vurdering af, hvordan verden vil se ud i de kommende årtier.

Paradokset: Advarsler fra en AI-investor

Det centrale paradoks i Musks position er, at han samtidig med sine advarsler er en af verdens mest aktive investorer i AI-teknologi. Gennem xAI, Teslas satsning på selvkørende biler og humanoide robotter samt SpaceX’s teknologiske infrastruktur er Musk dybt forbundet med den udvikling, han offentligt kalder farlig.

Dette spændingsforhold mellem advarsel og investering er ikke unikt for Musk – flere store teknologiledere har udtrykt lignende bekymringer, samtidig med at deres selskaber pumper milliarder ind i AI-udvikling. For investorer er det værd at bemærke, at selv branchens egne fortalere ser betydelige risici ved den teknologi, der i øjeblikket driver en stor del af væksten på de globale aktiemarkeder.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der har eksponering mod Tesla, teknologisektoren generelt eller AI-relaterede fonde, er Musks udmeldinger et signal om, at usikkerheden omkring AI-regulering og -risiko ikke er forsvundet – tværtimod. Når en central figur i AI-udviklingen selv taler om eksistentielle risici, kan det påvirke den politiske og regulatoriske debat, som i sidste ende kan få konsekvenser for værdisætningen af AI-tunge selskaber.

Samtidig skal Musks retorik altid vurderes i lyset af, at han både er investor, iværksætter og offentlig person med en betydelig platform. Hans udtalelser kan påvirke sentiment omkring hans egne selskaber, herunder Tesla, hvis aktie ofte reagerer på Musks offentlige udmeldinger – uanset om de handler om AI, politik eller andet.

Interviewet med The Economist understreger, at debatten om AI’s fremtidige rolle i samfundet fortsat er langt fra afklaret – og at selv de mest centrale aktører i udviklingen erkender, at der er reel usikkerhed om, hvor teknologien fører menneskeheden hen.

Kilder: Thestreet, Economist