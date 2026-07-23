Musk afviser ikke Tesla-SpaceX-fusion: Peger på voksende overlap

På Teslas regnskabskald undlod Elon Musk at afvise en sammenlægning af Tesla og SpaceX og henviste til stigende samarbejde mellem selskaberne.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

TSLA.US 374,01 ▼ -1,30% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Elon Musk holdt onsdag døren på klem for en fusion mellem Tesla og SpaceX, da han på Teslas regnskabskald blev spurgt direkte ind til muligheden. I stedet for at afvise idéen pegede Tesla-topchefen på et stadig tættere samarbejde mellem de to selskaber, som begge er værdisat til over 1.000 milliarder dollar.

Læs mere: Tesla Aktie (TSLA): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

“Som I kan se af de mange samarbejder på så mange fronter med SpaceX, er der mere og mere overlap,” sagde Musk ifølge Economic Times’ gengivelse af opkaldet. Han tilføjede dog, at et konkret svar på fusionsspørgsmålet ikke hører hjemme i den sammenhæng: “Vi kan ikke tale om at sammenlægge selskaber og den slags på et regnskabskald. Det skal gøres med den rette proces.”

Spekulationer har kørt længe

Investorer og analytikere har i lang tid diskuteret muligheden for at samle Musks elbilproducent med rumfartsselskabet SpaceX, som blandt andet står bag Starlink-satellitnettet og Falcon-raketterne. Spekulationerne er ikke opstået ud af det blå: Tidligere har Musk gennemført en sammenlægning af xAI og SpaceX, hvilket ifølge Economic Times sendte Musks samlede formue over 800 milliarder dollar.

Det gør en eventuel Tesla-SpaceX-fusion til et logisk næste skridt i mange investorers øjne, særligt fordi Musk selv gentagne gange har fremhævet teknologisk og forretningsmæssigt overlap mellem selskaberne, blandt andet inden for satellitkommunikation, robotteknologi og AI-infrastruktur.

Hvorfor det betyder noget for investorer

For Tesla-aktionærer er spørgsmålet ikke uden betydning. En eventuel fusion med SpaceX ville rejse komplekse spørgsmål om værdiansættelse, ejerskabsstruktur og governance, ikke mindst fordi SpaceX i modsætning til Tesla ikke er børsnoteret. Musks formulering om, at en sådan proces “skal gøres med den rette proces,” peger på, at eventuelle skridt i den retning vil kræve formel behandling i bestyrelser og hos aktionærer – og næppe kommer som en hurtig beslutning.

Ifølge Forbes’ dækning af regnskabskaldet undlod Musk bevidst at lukke døren for spekulationerne, samtidig med at han understregede det voksende samarbejde mellem selskaberne som den reelle drivkraft bag interessen. Det efterlader markedet med en fortsat uafklaret situation, som kan komme til at præge Tesla-aktien i den kommende tid, i takt med at investorer forsøger at vurdere sandsynligheden for en egentlig sammenlægning.

For danske investorer, der har eksponering mod Tesla gennem enten direkte aktiebeholdninger eller globale teknologi- og AI-fokuserede fonde, er sagen relevant at følge tæt. En eventuel fusion mellem to af verdens mest omtalte og volatile selskaber ville kunne få betydelig indflydelse på aktiekursen og dermed på porteføljer med Tesla-eksponering.

Læs også: Alphabet og Tesla dykker: AI-milliarder skygger for vækst i regnskaber

Kilder: Investing.com, Economictimes, Forbes