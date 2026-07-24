Musk brænder igennem: Kalder OpenAI en lukket 800 mia. dollar-koncern

I stort Economist-interview kritiserer Elon Musk OpenAI for at forlade open source, roser Anthropic og indrømmer, at Trump-alliancen tog overhånd.

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Elon Musk retter en skarp kritik mod OpenAI i et omfattende interview med The Economist, offentliggjort torsdag. Ifølge Musk er selskabet, der engang var kendt for sin åbne tilgang til kunstig intelligens, blevet til en lukket forretning med en værdiansættelse på omkring 800 milliarder dollar – og det ærgrer ham, skriver mediet.

I stedet fremhæver Musk konkurrenten Anthropic og dets topchef Dario Amodei som et selskab, der efter hans vurdering har holdt fast i principperne om åbenhed inden for AI-udvikling. Udtalelserne understreger den vedvarende splittelse mellem de store AI-laboratorier om, hvorvidt teknologien bør udvikles bag lukkede døre eller deles mere åbent med omverdenen.

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Fra open source-idealist til kritiker udefra

Musk var selv med til at stifte OpenAI i 2015, men forlod bestyrelsen i 2018 og har siden lagt afstand til selskabets retning. Kritikken i Economist-interviewet er blot det seneste kapitel i et anstrengt forhold, hvor Musk gentagne gange har anklaget OpenAI for at bevæge sig væk fra sit oprindelige non-profit-formål til fordel for en kommerciel, lukket model.

For danske investorer, der følger AI-sektoren tæt, er udmeldingen endnu et signal om, hvor intenst konkurrencen om markedsposition og fortælling er blevet blandt de dominerende AI-udviklere. Anthropic har i stigende grad positioneret sig som et alternativ til både OpenAI og Google, og Musks offentlige ros kan tolkes som endnu et skub til den fortælling.

Musk indrømmer, at Trump-samarbejdet tog overhånd

Interviewet berører også Musks politiske engagement under Donald Trumps administration, hvor han i en periode stod i spidsen for den såkaldte “Department of Government Efficiency” (DOGE). Ifølge The Guardians dækning af interviewet erkender Musk, at han “blev revet med” af politikken, og at han i bagklogskabens lys hellere skulle have “arbejdet på mine selskaber”.

Musk fastholder samtidig en række af sine kontroversielle politiske holdninger, men lægger ikke skjul på, at det korte og opsigtsvækkende samarbejde med Trump trak fokus fra hans forretningsimperium, som tæller Tesla, SpaceX, xAI og flere andre selskaber.

Timingen er ikke uden betydning. Musk blev tidligere på året kortvarigt verdens første trillionær, efter at SpaceX gennemførte en børsnotering på New York-børsen i juni – en begivenhed der satte yderligere spotlight på hans formue og indflydelse på tværs af teknologi- og finansverdenen.

Fremtidsudsigter og betydning for markedet

Ud over kritikken af OpenAI og reflektionerne over Trump-alliancen kommer Musk i interviewet også med en række vidtrækkende forudsigelser om AI’s fremtidige rolle og udvikling, som ifølge The Economist strækker sig fra geopolitik til teknologiens langsigtede indvirkning på samfundet.

For investorer i AI-relaterede aktier er Musks udmeldinger et påmindelse om, hvor tæt personlige rivaliseringer mellem tech-milliardærer kan påvirke den offentlige fortælling om enkelte selskaber – uden at det nødvendigvis afspejler de underliggende forretningsmæssige realiteter. Både OpenAI og Anthropic er private selskaber uden direkte børsnotering, men deres position i AI-økosystemet har stor betydning for kurserne på tilknyttede aktier som Microsoft, Nvidia og Amazon, der alle har investeret massivt i sektoren.

Interviewet føjer sig til en stribe af offentlige udmeldinger fra Musk om AI-industriens retning i en periode, hvor konkurrencen om kapital, talent og teknologisk overlegenhed mellem de store AI-aktører er mere intens end nogensinde.

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Kilder: Beincrypto, The Guardian, Economist