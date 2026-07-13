Musk og Altman i ny offentlig konflikt på X efter Apple-søgsmål mod OpenAI

Elon Musk og Sam Altman tørnede igen sammen på X i weekenden – denne gang med en ny OpenAI-model og Apples søgsmål mod OpenAI som baggrundstæppe.

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Elon Musk og Sam Altman er igen røget i en offentlig konflikt på det sociale medie X. De to teknologiprofiler, der begge har fortid i OpenAI, udvekslede skarpe bemærkninger i weekenden i en episode, der føjer sig til en lang række af offentlige skænderier mellem de to milliardærer.

Ifølge amerikanske medier, herunder Business Insider og CNBC, opstod den seneste optrapning i kølvandet på en ny modeludgivelse fra OpenAI tidligere i ugen. Sam Altman skal have givet udtryk for, at Elon Musk endnu en gang var “besat” af ham som person, en påstand der satte gang i endnu en offentlig ordveksling mellem de to.

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Baggrund: Et anstrengt forhold med dybe rødder

Forholdet mellem Musk og Altman har været anspændt i flere år. Musk var med til at grundlægge OpenAI som en non-profit organisation, men forlod selskabet i 2018 efter uenigheder om selskabets retning. Siden har han flere gange kritiseret OpenAI’s udvikling mod en mere kommerciel struktur og har blandt andet lagt sag an mod selskabet.

Den seneste strid kommer samtidig med, at OpenAI står midt i en anden juridisk sag. Apple har for nylig sagsøgt OpenAI, hvilket ifølge CNBC også indgik som baggrund for weekendens ordveksling mellem Musk og Altman på X.

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Betydning for investorer i techsektoren

Selvom episoden i første omgang fremstår som en personlig konflikt mellem to markante ledere, er den ikke uden interesse for investorer. Både Musk og Altman styrer selskaber med afgørende betydning for udviklingen inden for kunstig intelligens – henholdsvis Tesla og xAI på Musks side, og OpenAI under Altmans ledelse.

Offentlige konflikter mellem centrale skikkelser i AI-industrien kan påvirke markedets opfattelse af selskabernes strategiske retning og samarbejdsvillighed, særligt i en periode hvor konkurrencen om AI-teknologi og investeringer er intens. For danske investorer med eksponering mod amerikanske techaktier, herunder Tesla, er det værd at holde øje med, hvordan denne type personlige rivaliseringer udvikler sig, da de kan have afsmittende effekt på selskabernes omdømme og samarbejdsrelationer i branchen.

Et mønster af gentagne offentlige sammenstød

Weekendens episode er langt fra første gang, de to har taget deres uenigheder til de sociale medier. Musk har tidligere kritiseret OpenAI’s forretningsmodel offentligt, mens Altman ved flere lejligheder har svaret igen med kommentarer om Musks motiver og adfærd.

Mønsteret understreger, hvor personligt drevet dele af konkurrencen i AI-branchen fortsat er, selv når de underliggende selskaber opererer i milliardklassen. For markedet er det en påmindelse om, at ledelsesmæssige forhold og personlige relationer mellem topfigurer i teknologisektoren kan spille en rolle i, hvordan selskabernes strategier og samarbejder udvikler sig fremover.

Kilder: Business Insider, CNBC