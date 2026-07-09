Musk vender på en tallerken: Kalder Anthropic AI-branchens leder

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Elon Musk har lagt måneders skarpe angreb på AI-selskabet Anthropic på hylden og udtaler sig nu i rosende vendinger om konkurrenten. Det skriver Business Insider, som peger på en markant kursændring i Musks offentlige udtalelser efter en forretningsaftale mellem SpaceX og Anthropic.

I et opslag på X torsdag skrev Musk direkte, at han “klart tog fejl om Anthropic”. Ifølge Business Insider tilføjede SpaceX-topchefen, at “de er tydeligvis lederen inden for AI lige nu”, og at intet andet selskab har udgivet en model så god som Anthropics seneste udgivelser, med henvisning til modellerne Mythos og Fable. Musk forventede desuden, at en opfølger, Mythos 2, snart er klar.

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Fra fjendtlig retorik til samarbejde

Udmeldingen står i skarp kontrast til Musks tidligere kommentarer om Anthropic. Ifølge Business Insider kaldte han i januar selskabet “hypokritisk” og lavede ordspil på, at Anthropics “skæbne er at være misantropisk”. I februar beskyldte han selskabet for i stor skala at stjæle træningsdata og kaldte det “selvglad, skinhellig og hypokritisk”, mens han samme måned skrev, at “Anthropic hader den vestlige civilisation”.

I marts fortsatte kritikken, da Musk ifølge mediet spurgte, om der findes et mere hykleriskt selskab end Anthropic, og beskyldte virksomhedens Claude-model for at have en venstreorienteret slagside. Allerede i september sidste år afskrev han desuden Anthropics chancer i AI-kapløbet fuldstændigt og skrev, at sejr aldrig havde været en mulig udgang for selskabet.

En milliarddollar-aftale om regnekraft

Vendingen kommer, efter at SpaceX og Anthropic i maj offentliggjorde en aftale, hvor Anthropic får adgang til regnekraft fra SpaceX’s datacenter Colossus 1. Ifølge Business Insider giver aftalen Anthropic adgang til mere end 300 megawatt kapacitet, svarende til over 220.000 Nvidia-grafikkort.

Det fremgår af SpaceX’s S-1-dokumentation, at Anthropic har forpligtet sig til at betale 1,25 milliarder dollar om måneden for regnekraften frem til maj 2029, om end begge parter kan opsige aftalen med 90 dages varsel. En sådan aftale illustrerer, hvor kapitaltung konkurrencen om AI-infrastruktur er blevet, og hvor afhængige selv store AI-selskaber er af ekstern regnekraft fra aktører som SpaceX.

For investorer, der følger AI-sektoren, understreger aftalen den stigende sammenfletning mellem AI-udviklere og infrastrukturudbydere. Selv konkurrerende selskaber som SpaceX’s xAI og Anthropic bliver i praksis forretningspartnere, når efterspørgslen efter regnekraft overstiger, hvad enkelte virksomheder selv kan bygge op.

Konkurrenter, ikke fjender

Musks seneste kommentar faldt som svar på en X-bruger, der pegede på, at SpaceX nu har en “legitim frontlinje-model”, der konkurrerer med Anthropics Claude Opus 4.8. Brugeren bemærkede samtidig, at Anthropic er fuldstændig afhængig af den regnekraft, selskabet lejer fra SpaceXAI, og at Musk i teorien kunne “slå Anthropic ihjel”, hvis han ønskede det.

Hertil svarede Musk ifølge Business Insider, at han aldrig ville afskære Anthropic på en måde, der skadede selskabet alvorligt, selv som konkurrent. “Det er ikke min stil,” skrev han. Musk har flere gange rost Anthropic i ugerne efter, at partnerskabet blev offentliggjort.

Allerede da aftalen blev annonceret den 6. maj, skrev Musk ifølge mediet, at han havde brugt meget tid sammen med seniormedlemmer af Anthropic-teamet for at forstå, hvordan selskabet sikrer, at Claude er godt for menneskeheden, og at han var imponeret. Han beskrev teamet som yderst kompetent og oprigtigt optaget af at gøre det rigtige.

Musk har dog ikke glemt, at Anthropic fortsat er en konkurrent til hans egne AI-ambitioner. Den 26. maj skrev han ifølge Business Insider, at SpaceX’s AI-satsning kun er tre år gammel, hvilket er halvt så gammelt som Anthropic og en fjerdedel af OpenAIs alder, og opfordrede til at se, “hvor tingene står om tre år.”

Hverken Anthropic eller SpaceX har ifølge mediet svaret på henvendelser om sagen. Den offentlige forsoning kommer på et tidspunkt, hvor Anthropic vurderes ekstremt højt i private handler, og hvor investorer nøje følger både selskabets modeludvikling og dets afhængighed af ekstern kapacitet.

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For danske investorer, der ikke har direkte adgang til unoterede AI-selskaber som Anthropic eller xAI, er sagen alligevel relevant. Den viser, hvordan selv rivaliserende techgiganter i stigende grad binder deres skæbne sammen gennem massive infrastrukturaftaler, hvilket kan påvirke efterspørgslen efter chips, datacenterkapacitet og energi globalt – og dermed indtjeningen hos børsnoterede leverandører som Nvidia, der er tungt vægtet i mange danske investorers globale porteføljer.