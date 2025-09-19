Myndighederne adresserer stagnerende konkurrence på brændstofmarkedet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har konkluderet, at konkurrencen på landets benzin- og dieselmarkeder er blevet betydeligt svækket siden 2020. Ifølge et nyt notat er priserne på forskellige tankstationer blevet mere og mere synkroniserede, hvilket gør det vanskeligt for forbrugerne at opnå besparelser ved at sammenligne priser. Denne mangel på prisdifferentiering underminerer forbrugerens rolle som drivkraft for markedskonkurrence, da der er ringe incitament til aktivt at søge efter lavere priser. Rapporten fremhæver et kritisk problem i et land, hvor bilister allerede betaler blandt de højeste brændstofpriser i Europa, hvor afgifter tegner sig for mere end halvdelen af ​​​​pumpeprisen.

Obligatorisk prisoffentliggørelse og et forbud mod vejledende priser

Som reaktion på disse resultater planlægger regeringen at indføre nye regler, der sigter mod at genoplive markedskonkurrencen. En kernekomponent i de nye foranstaltninger, der træder i kraft den 1. december, er et krav om, at tankstationer offentliggør deres realtidspriser på pumpestationer online. Dette vil give forbrugerne mulighed for nemt at sammenligne priser, før de kører, hvilket genopretter deres evne til at påvirke markedsdynamikken. Samtidig vil brændstofselskaber blive forbudt at offentliggøre vejledende eller fremtidige priser, en praksis som myndighederne mener fremmer manglende konkurrence ved at give virksomheder mulighed for at spore og justere deres priser. Denne tostrengede tilgang er designet til at skabe prisvariabilitet og fremme reel konkurrence blandt brændstofforhandlere.

Skatter og overskud under lup

Regeringens pres for øget konkurrence kommer i en tid, hvor brændstofselskabernes rentabilitet næsten er fordoblet mellem 2018 og 2024. Mens initiativet sigter mod at sænke forbrugerpriserne, er det også bemærkelsesværdigt, at regeringen selv for nylig har øget energi- og CO2-afgifterne, hvilket i væsentlig grad har bidraget til de høje brændstofomkostninger for forbrugerne. For eksempel udgør afgifter og moms nu halvdelen af ​​prisen på en liter diesel. Fremadrettet forventes yderligere prisstigninger i hele Europa på grund af kommende EU-regler om CO2-udledning, som forventes at hæve brændstofpriserne endnu mere inden 2027. Dette tyder på, at selvom øget konkurrence kan give en vis lettelse, vil politisk bestemte afgifter og bredere europæisk politik fortsat være en primær drivkraft for høje brændstofomkostninger for danske bilister.