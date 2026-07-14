Nasdaq falder da Trump varsler ny Iran-blokade – teknologiaktier hårdest ramt

Amerikanske aktier lukkede lavere mandag, da Trump annoncerede en blokade af iranske havne. Nasdaq førte an i faldet, mens olien steg kraftigt.

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De amerikanske aktiemarkeder lukkede lavere mandag, efter at USA’s præsident Donald Trump annoncerede en genindførelse af en blokade mod iranske havne. Meldingen udløste øget risikoaversion blandt investorer og sendte olieprisen kraftigt op, skriver Economic Times.

Blandt de tre store amerikanske indeks var det teknologitunge Nasdaq, der trak mest ned, efterfulgt af S&P 500. Dow Jones-indekset klarede sig relativt bedre, fordi energiaktier steg i kølvandet på de stigende oliepriser, drevet af frygt for begrænset trafik gennem Hormuz-strædet.

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Chipaktier under pres

Ifølge MarketWatch var det især teknologi- og chipaktier, der trak Nasdaq ned i timerne op til lukning, mens den bredere risikoaversion bredte sig til flere sektorer. Faldet fulgte oven på en periode med stigende geopolitisk usikkerhed, hvor markedet har reageret følsomt på nyt om den eskalerende konflikt mellem USA og Iran.

Trumps udmelding om en blokade markerer den seneste optrapning i en konflikt, der allerede har sendt chokbølger gennem både aktie- og råvaremarkederne. Olieprisen steg mærkbart på nyheden, hvilket typisk rammer forbrugertunge sektorer og virksomheder med høje energiomkostninger, mens energiselskaberne omvendt profiterer.

Investorerne kigger mod Fed og regnskaber

Ifølge Economic Times forbereder investorerne sig samtidig på en uge fyldt med regnskaber, økonomiske nøgletal og en kongreshøring, hvor den amerikanske centralbankchef Kevin Warsh skal vidne. Kombinationen af geopolitisk usikkerhed og vigtige makrodata gør ugen til en af de mest følsomme i lang tid for de amerikanske markeder.

Markedsdeltagere frygter, at en yderligere optrapning i Mellemøsten kan presse energipriserne endnu højere og dermed komplicere Federal Reserves rentebeslutninger. Stigende oliepriser øger normalt inflationspresset, hvilket kan tvinge centralbanken til at holde renten højere længere end ellers ventet – en udvikling, der historisk har tynget netop teknologiaktier, som er følsomme over for renteudviklingen.

Betydning for danske investorer

Uroen på Wall Street har direkte betydning for danske investorer, da mange danske porteføljer og pensionsopsparinger har eksponering mod amerikanske teknologiaktier via globale indeksfonde. Et fald i Nasdaq smitter typisk af på de europæiske markeder næste handelsdag, herunder det danske C25-indeks, hvor særligt selskaber med høj værdiansættelse kan blive ramt af den øgede risikoaversion.

De stigende oliepriser er samtidig relevante for danske investorer med aktier i energi- og shippingselskaber, hvor højere fragtrater og olieindtjening kan opveje noget af den bredere markedsuro. Omvendt kan forbrugertunge og energiafhængige virksomheder komme under pres, hvis olieprisen fortsætter med at stige som følge af konflikten om Hormuz-strædet.

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Investorer holder nu øje med, om konflikten yderligere optrapper, og om den kommende uges nøgletal og virksomhedsregnskaber kan give markedet en stabiliserende faktor i en ellers nervøs uge på de globale finansmarkeder.

Kilder: MarketWatch, Economictimes