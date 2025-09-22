Nassef Sawiris lancerer amerikansk infrastrukturfond på 50 milliarder dollars

Den egyptiske milliardær Nassef Sawiris planlægger angiveligt en større investering i USA med op til 50 milliarder dollars som mål i infrastrukturprojekter. Ifølge en rapport fra Financial Times falder dette initiativ sammen med et strategisk skridt for at konsolidere sine børsnoterede holdingselskaber i Abu Dhabi.

Konsolidering og strategisk fokus

Investeringsplanen er knyttet til en foreslået fusion mellem OCI Global og Orascom Construction, to af Sawiris-familiens kerneforretningsenheder. Aftalen, som kunne blive annonceret allerede i dag, ville skabe en enkelt, stærk enhed noteret på Abu Dhabi-børsen. Det nyoprettede selskab har til hensigt at anvende både sin egen kapital og partnermidler i en bred vifte af amerikanske infrastrukturprojekter. Sawiris understregede i et interview med Financial Times sit ønske om at gå over til “næste fase” af sin forretning og identificerede infrastruktur som den sektor, der tilbyder de mest betydelige vækstmuligheder. Dette skridt afspejler en bredere tendens til, at globale investorer søger stabile, langsigtede afkast fra essentielle infrastrukturaktiver, især i modne markeder som USA.

Fremtidsblik

Konsolideringen og det efterfølgende fokus på amerikansk infrastruktur kan markere et betydeligt skift i den strategiske retning for Sawiris-familiens forretningsimperium. Det fremhæver også den stigende rolle, som privat kapital spiller i finansieringen af ​​store infrastrukturprojekter, en tendens, der vinder momentum globalt.