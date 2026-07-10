NATO-topmøde i Ankara: Trumps kovending sendte olie og markeder i sving

Trumps trussel om at opgive Iran-våbenhvilen sendte olieprisen op og markeder ned – inden stemningen vendte til "kærlighed" på NATO-topmødet i Ankara.

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Et NATO-topmøde i den tyrkiske hovedstad Ankara udviklede sig til 48 dramatiske timer, hvor USA’s præsident Donald Trump med et par udtalelser fik både oliemarkedet og aktiemarkederne til at reagere kraftigt. Det skriver CNBC’s Steve Sedgwick, der har dækket internationale topmøder for mediet i 25 år, og som selv var til stede i Ankara.

Ifølge CNBC gik stemningen på få timer fra optræk til konfrontation til det, som Trump selv senere kaldte et “love-in” med de øvrige NATO-ledere. Det skete efter, at præsidenten på et tidspunkt meldte ud, at han var færdig med at forhandle med Iran og ville droppe både hensigtserklæringen og våbenhvilen med landet. Den udmelding fik ifølge Sedgwick markederne til at falde, mens olieprisen steg.

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Fra konfrontation til “kærlighed” bag lukkede døre

Optakten til topmødet var alt andet end fredelig. Trump og forsvarsminister Pete Hegseth havde ifølge CNBC gentagne gange kritiseret NATO-landene for manglende opbakning i Iran-spørgsmålet og for ikke at bruge nok penge på egen sikkerhed. Spanien blev udpeget som den værste synder, mens Danmark igen kom i søgelyset i forbindelse med Trumps ønske om Grønland.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj var ligeledes til stede for at søge fortsat NATO-opbakning, uden at være sikker på, hvordan mødet med den amerikanske præsident ville forløbe. Da nyheden om Trumps Iran-udmelding ramte, tegnede topmødet sig ifølge Sedgwick til at ende i åben konfrontation mellem USA og de øvrige medlemslande.

Men billedet vendte brat. Allerede inden Trumps afsluttende pressemøde fortalte flere verdensledere ifølge CNBC i private samtaler, at det lukkede topmøde med Trump var forløbet overraskende godt, at han havde lyttet til de enkelte lande, og at han forlod mødet i godt humør.

Vendingen blev bekræftet af Trump selv på det afsluttende pressemøde, hvor han stod flankeret af udenrigsminister Marco Rubio, finansminister Scott Bessent, forsvarsminister Hegseth og vicestabschef Stephen Miller. “The unity was amazing,” sagde Trump ifølge CNBC og tilføjede: “The love was pretty wild.” Udtalelserne stod i skarp kontrast til den offentlige kritik, han havde rettet mod flere af de samme allierede blot timer forinden.

Uafklarede spørgsmål trods stemningsskiftet

Selvom tonen på overfladen skiftede fra konfrontation til enighed, understreger CNBC, at de underliggende spørgsmål fortsat er uafklarede. Det gælder blandt andet Irans atomprogram, krigen i Ukraine og USA’s fremtidige rolle i NATO-alliancen. Trump har ifølge klippet fra topmødet gentaget, at “vi kommer aldrig til at se Iran have et atomvåben” – men det ændrer ikke ved, at forholdet til Teheran forbliver skrøbeligt efter hans trussel om at skrotte den nuværende våbenhvile.

Grønland-sagen fyldte også på topmødet. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har ifølge CNBC understreget, at Danmark vil forsvare Grønland, i takt med at Trump gentagne gange har presset på for at få kontrol over øen, med henvisning til hvad han beskriver som fælles sikkerhedsinteresser. Sagen er et af flere eksempler på, hvordan Trumps udenrigspolitiske stil skaber usikkerhed for traditionelle allierede, herunder Danmark.

Betydning for investorer

For investorer illustrerer forløbet i Ankara, hvor følsomme markeder fortsat er over for enkeltudtalelser fra den amerikanske præsident. Truslen om at opgive Iran-våbenhvilen fik ifølge CNBC olieprisen til at stige og aktiemarkederne til at falde inden for få timer – en påmindelse om, at geopolitisk risiko omkring Mellemøsten hurtigt kan slå igennem på energipriser og risikovillighed globalt.

Det samme mønster har præget markederne flere gange under Trumps anden embedsperiode, hvor pludselige udmeldinger om told, sanktioner eller alliancer har skabt kortvarig, men mærkbar volatilitet. For danske investorer med eksponering mod energiaktier, forsvarsaktier eller brede globale indeks er det derfor værd at holde øje med, hvordan NATO-alliancens indre spændinger – og især forholdet til Iran og Rusland – udvikler sig i den kommende tid, selv efter topmødets tilsyneladende forsonende afslutning.

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