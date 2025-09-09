Nebius Group når rekordhøj Microsoft-aftale på 17,4 milliarder dollars bekræfter ekspansionsstrategi

Nebius Group har bekræftet sin aggressive ekspansionsstrategi med en massiv, femårig AI-infrastrukturaftale med Microsoft, hvilket har udløst en historisk stigning i aktiekursen. Aftalen, der er vurderet til mindst 17,4 milliarder dollars og potentiale til at nå 19,4 milliarder dollars, styrker Nebius’ position som en nøgleaktør på markedet for AI-cloud computing og reducerer risikoen betydeligt for virksomhedens fremtidige vækstplaner.

En skelsættende aftale og markedsvalidering

Aftalen sendte Nebius’ aktier i vejret med over 40 % til et rekordhøjt niveau, hvilket afspejler markedets entusiastiske reaktion på virksomhedens nyfundne klarhed i omsætningen. Denne kontrakt er en betydelig anbefaling fra en hyperskala-gigant og et bevis på Nebius’ evne til at levere den højtydende GPU-infrastruktur, der er kritisk mangelvare. For Microsoft er aftalen et strategisk skridt for at diversificere sine AI-infrastrukturpartnere ud over sine eksisterende aftaler med udbydere som CoreWeave og sikre, at de har den nødvendige computerkraft til at imødekomme den stigende kundeefterspørgsel. Det er et klart signal om, at kapløbet om at opbygge AI-cloudkapacitet bevæger sig ud over de traditionelle hyperscalers til også at omfatte specialiserede “neocloud”-udbydere.

Udførelses- og fremtidige vækstfaktorer

Microsoft-aftalen, som primært vil blive serviceret fra Nebius’ nye datacenter i Vineland, New Jersey, giver en betydelig og forudsigelig indtægtsstrøm. Denne synlighed vil være afgørende for Nebius, da de finansierer deres ambitiøse kapacitetsopbygning, som inkluderer en firedobling af deres globale datacenterfodaftryk inden udgangen af ​​2026. Ifølge virksomhedens administrerende direktør Arkady Volozh forventes aftalen at accelerere Nebius’ kerne-AI-cloudforretning i 2026 og fremover og bane vejen for fremtidige kontrakter med andre store tech-virksomheder og AI-laboratorier. Udfordringen for Nebius nu er fejlfri udførelse: at leve op til sine forpligtelser, samtidig med at driften skaleres og opretholdes en konkurrencefordel i en kapitalintensiv branche.