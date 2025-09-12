Needham-analytiker argumenterer for, at fusion mellem WBD og PSKY skaber en mediegigant med potentiale ud over Zaslavs kontraktgrænse

En potentiel fusion mellem Warner Bros. Discovery (WBD) og PSKY vinder frem på Wall Street, hvor en analytiker fra Needham & Company argumenterer for, at en aftale giver betydelig strategisk og økonomisk mening. Virksomheden mener, at en transaktion kan gennemføres til en pris et godt stykke over $16,80 pr. WBD-aktie – en vigtig tærskel knyttet til administrerende direktør David Zaslavs ansættelseskontrakt. Den foreslåede fusion er positioneret som en stærk løsning på det skalaproblem, som begge virksomheder står over for i et stadig mere konkurrencepræget medielandskab.

En løsning på skalaproblemet

I en medieverden domineret af giganter betragtes både WBD og PSKY som “underskala” og mangler størrelsen og markedsstyrken til effektivt at konkurrere med giganter som Netflix og Disney. En fusion ville skabe en kombineret enhed med en markedsværdi og aktivbase, der er i stand til at udfordre sine rivaler. Needham anslår, at den proforma reklameindtægt for det fusionerede selskab vil nå op på cirka 18 milliarder dollars, hvilket katapulterer den nye enhed til at blive den femtestørste reklamedrevne virksomhed i USA. Konsolideringen af ​​enorme medie- og underholdningsaktiver vil også frigøre enorme omkostningssynergier ved at eliminere overlappende virksomheds-, distributions- og marketingfunktioner.

Det økonomiske argument for aftalen

Ud over de strategiske fordele er den økonomiske begrundelse for en fusion overbevisende. Needham forudser, at eliminering af overflødigheder og skabelsen af ​​en mere effektiv drift kan generere mellem 3 milliarder dollars og 4,5 milliarder dollars i årlige omkostningssynergier. Dette niveau af værdiskabelse vil resultere i en betydelig præmie for WBD-aktionærerne. Analytikerens prognose om, at aftalen kan lukkes et godt stykke over de 16,80 dollars pr. aktie, der er fastsat i Zaslavs kontrakt, understreger potentialet for et betydeligt afkast, hvor nogle estimater peger på en aktiepris på så høj som 24,30 dollars, hvis den ekstra værdi overføres fuldt ud til WBD-aktionærerne. Denne finansielle potentiale kombineret med den strategiske tilpasning gør fusionen til et yderst attraktivt tilbud for begge virksomheder. Potentialet for finansiel støtte fra Larry Ellison forbedrer yderligere handlens kreditkvalitet og forbedrer risiko-afkast-profilen for aktionærer, en faktor, der kan føre til en højere værdiansættelsesmultipel for den fusionerede virksomhed.