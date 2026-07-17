Netflix bruger AI i produktion – men skuffende forecast sender aktien ned

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

NFLX.US 68,95 ▼ -7,26% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Netflix brugte kunstig intelligens til at producere 17 minutter af en dokumentar dobbelt så hurtigt og til halv pris i forhold til traditionelle metoder. Det oplyste streamingselskabet i forbindelse med sit seneste kvartalsregnskab, hvor selskabet samtidig måtte se aktien falde efter et skuffende forecast for resten af året.

Læs mere: Netflix Aktie (NFLX): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Netflix fremhævede AI-eksemplet som et konkret bevis på, hvordan teknologien kan effektivisere produktionen af indhold i en tid, hvor konkurrencen om streaming-abonnenter presser hele branchen til at investere massivt. Ifølge selskabets egne oplysninger forventes den samlede branches indholdsudgifter at nå op på omkring 20 milliarder dollar, efterhånden som streamingtjenester kæmper om seernes opmærksomhed.

AI skal spare tid og penge – ikke erstatte skabere

Netflix understregede samtidig, at brugen af AI ikke skal ses som en erstatning for menneskelig kreativitet. Selskabet slog fast, at film og serier fortsat vil blive “lavet af mennesker, der laver film”, som det blev formuleret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Meldingen kommer på et tidspunkt, hvor hele underholdningsindustrien diskuterer, hvordan generativ AI kan bruges til at effektivisere alt fra visuelle effekter til redigering, uden at det går ud over kvaliteten eller de kreative processer bag produktionerne. Netflix’ eksempel med dokumentaren illustrerer, hvordan selskabet ser AI som et værktøj til at reducere omkostninger på udvalgte dele af produktionen frem for en gennemgribende omlægning af, hvordan indhold skabes.

Aktien falder trods AI-fremskridt

Trods de positive toner om AI-effektivisering reagerede investorerne negativt på regnskabet. Netflix-aktien faldt, efter at selskabets forventninger til den kommende periode skuffede markedet, ifølge CNBC og MarketWatch.

Samtidig oplyste Netflix, at selskabet vil skære ned på hyppigheden af sine populære “What We Watched”-rapporter, der ellers har givet investorer og branchen et indblik i, hvilke titler og genrer der trækker mest seertid på platformen. Beslutningen har mødt kritik fra dele af Wall Street, som ser de detaljerede data som et vigtigt redskab til at vurdere Netflix’ indholdsstrategi og konkurrenceevne over for rivaler som Disney og Amazon.

Ifølge MarketWatch er reaktionen fra investorer et udtryk for bekymring over gennemsigtigheden i, hvordan Netflix måler og rapporterer sin egen succes, netop som konkurrencen om seertal og abonnenter intensiveres.

Hvad det betyder for danske investorer

Netflix er et af de mest omtalte tech- og medieaktier blandt danske investorer, og selskabets kvartalsregnskaber følges tæt som en temperaturmåler for hele streamingsektoren. Et skuffende forecast kombineret med mindre gennemsigtighed om seertal kan gøre det sværere for investorer at vurdere, om selskabets vækststrategi – herunder satsningen på AI i produktionen – reelt slår igennem på bundlinjen.

Samtidig understreger sagen en bredere tendens: AI vinder indpas i traditionelle kreative brancher som filmproduktion, hvilket kan få betydning for både omkostningsstruktur og konkurrenceevne hos globale medieselskaber, som mange danske investorer har eksponering til gennem internationale fonde og aktieporteføljer.

Læs også: Kinesisk Kimi K3 overhaler Anthropics Claude i AI-kodekonkurrence

Kilder: Fortune, MarketWatch, CNBC