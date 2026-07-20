Niende dag med amerikanske angreb på Iran: Ny dødsfald, våbenhvile kollapset, olie mod 90 dollar

USA rammer Iran for niende dag i træk, endnu en amerikansk soldat er bekræftet dræbt, og en foreløbig fredsaftale er brudt sammen.

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Konflikten mellem USA og Iran er nu inde i sin niende dag, og situationen er eskaleret yderligere. Amerikanske styrker har gennemført nye angreb mod Iran, og endnu en amerikansk servicemedarbejder er bekræftet dræbt, skriver Investing.com og Financial Times.

Ifølge Financial Times døde soldaten i forbindelse med en “kontrolleret detonation” af en drone, efter at to andre soldater tidligere er blevet dræbt i Jordan, hvor endnu en person meldes savnet. Dødstallet i konflikten er dermed stigende, og det lægger yderligere pres på en allerede anspændt situation i regionen.

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Foreløbig aftale om at afslutte krigen er kollapset

Ifølge The Guardians løbende dækning af krisen i Mellemøsten er en foreløbig aftale, der skulle have bragt krigen til ophør, brudt sammen. USA og Iran er ifølge mediet fastlåst i en konflikt om kontrollen over Hormuzstrædet, en af verdens vigtigste transportruter for olie.

Det iranske revolutionsgarde (IRGC) hævder ifølge The Guardian at have ramt amerikanske fly ved lufthavnen i Aqaba i Jordan med ballistiske missiler. Samtidig oplyser styrken, at to olietankskibe skal være blevet sprængt i luften, mens de forsøgte at passere den sydlige rute gennem Hormuzstrædet.

Israel advarer ifølge mediet om, at Teherans angreb kommer tættere på, hvilket peger på en fortsat optrapning snarere end en nedtrapning af konflikten – på trods af de tidligere forhandlinger om en våbenhvile.

Olien nærmer sig 90 dollar, dollaren styrkes

Konfliktens optrapning slår tydeligt igennem på de globale finansmarkeder. Ifølge Economic Times er den amerikanske dollar blevet styrket over for øvrige valutaer, mens olieprisen målt på Brent-råolie er steget til omkring 90 dollar per tønde i takt med den forværrede sikkerhedssituation ved Hormuzstrædet.

Investorernes tillid forbliver skrøbelig, efter markederne allerede havde oplevet uro i ugen forinden. Ifølge mediet vejer både de geopolitiske spændinger og bekymringer om værdiansættelser i halvlederbranchen på investorernes humør, mens det amerikanske centralbanksystem, Federal Reserve, diskuterer, om der er behov for renteforhøjelser for at imødegå inflationspres.

For danske investorer er udviklingen relevant på flere fronter. Stigende oliepriser kan sætte aftryk på både transport- og energisektoren i C25-indekset, mens en styrket dollar påvirker afkastet på amerikanske aktier og obligationer omregnet til danske kroner. Samtidig kan en forlænget konflikt ved Hormuzstrædet – hvor en betydelig del af verdens olietransport passerer – skabe yderligere pres på forsyningskæder og fragtpriser globalt.

Usikker vej frem

Med endnu et amerikansk dødsfald, en kollapset fredsaftale og fortsatte angreb fra begge sider tegner der sig ikke noget klart billede af, hvornår konflikten kan finde en løsning. Markederne vil formentlig fortsat følge udviklingen tæt, især i lyset af de direkte konsekvenser for oliepriser og global handel gennem en af verdens mest kritiske søfartsruter.

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Kilder: Investing.com, The Guardian, Financial Times, Economictimes