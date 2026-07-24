Nikkei dykker over 2 pct. efter AI-udsalg i Alphabet og chipaktier

Japans Nikkei-indeks faldt over 2 pct. fredag, efter at Alphabet-aktien styrtdykkede og bekymringer om AI-investeringer bredte sig til chipsektoren og SoftBank.

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Det japanske aktiemarked fik fredag et hårdt tilbageslag, da Nikkei 225-indekset faldt mere end 2 procent. Baggrunden var stigende bekymringer om de enorme investeringer i kunstig intelligens, efter at teknologigiganten Alphabet, moderselskabet bag Google, oplevede et markant kursfald natten forinden, skriver Economic Times.

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Alphabet-fald smittede af på globale markeder

Udsalget i Alphabet-aktien satte gang i en bredere bekymring hos investorer om, hvorvidt de gigantiske summer, der pumpes ind i AI-infrastruktur af sektorens største aktører, kan tjene sig hjem inden for en overskuelig fremtid. Denne bekymring bredte sig hurtigt til de asiatiske markeder, hvor investorer solgte ud af teknologi- og AI-relaterede aktier ved fredagens åbning, ifølge Economic Times.

Nyheden bekræftes af Investing.com, der ligeledes rapporterer om et fald på over 2 procent i Nikkei-indekset fredag, drevet af de samme bekymringer om AI-udgifter.

Chipaktier og SoftBank hårdest ramt

Blandt de mest ramte selskaber på den japanske børs var chiprelaterede aktier, som ofte følger den globale AI-cyklus tæt. Halvlederproducenter er i høj grad afhængige af efterspørgslen fra datacentre og AI-servere, og enhver antydning af, at investeringstempoet i sektoren kan bremse op, slår hurtigt igennem i deres aktiekurser.

Investeringsselskabet SoftBank Group, der har markante positioner inden for teknologi og AI gennem sine investeringsfonde, var også blandt fredagens tabere. SoftBanks skæbne er i stigende grad knyttet til udviklingen i AI-sektoren, hvilket gør selskabet særligt sårbart, når stemningen omkring AI-investeringer vender.

Defensive aktier og shippere klarede sig bedre

Mens teknologi- og AI-relaterede aktier blev solgt fra, var billedet mere blandet i resten af markedet. Aktier med eksponering mod den indenlandske efterspørgsel samt shippingselskaber formåede at modstå det generelle nedadgående pres og noterede fremgang, hvilket tyder på, at investorernes bekymringer primært var koncentreret om AI- og teknologisektoren frem for en bredere frygt for den japanske økonomi.

Hvad betyder det for danske investorer

Udviklingen i Tokyo understreger, hvor tæt sammenkoblede de globale markeder er, når det gælder AI-temaet. Danske investorer med eksponering mod globale teknologifonde eller enkeltaktier som Alphabet vil typisk mærke lignende udsving, når tvivlen om afkastet på AI-investeringer blusser op. Bevægelsen i Nikkei er derfor et signal om, at markedet fortsat er nervøst for, om de enorme kapitaludgifter til AI-infrastruktur står mål med den fremtidige indtjening – en diskussion, der også har præget både amerikanske og europæiske teknologiaktier på det seneste.

Fredagens fald i Nikkei føjer sig til en række lignende reaktioner globalt, hvor investorer har vist tiltagende skepsis over for de høje værdiansættelser i AI-sektoren, selv hos velkonsoliderede selskaber som Alphabet.

Kilder: Economictimes, Investing.com