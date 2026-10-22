NKT A/S og A.P. Møller-Mærsk trak C25 ned torsdag

C25-indekset lukkede torsdag den 22. oktober i 1.882,34, et fald på 0,53 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 3,19 pct.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

38 danske aktier endte i plus og 45 i minus, når man ser på de 97, vi har kurser på.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

C25-aktierne der bevægede sig mest

Novonesis steg mest med 2,66 pct. til 479,00 kr. NKT A/S faldt mest med 3,95 pct. til 801,50 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde NNIT (+8,33 pct.), H Lundbeck A/S (+4,00 pct.), Trifork (+1,52 pct.); størst fald havde DFDS A/S (-3,00 pct.), Skjern Bank (-2,74 pct.), Ringkjøbing Landbobank (-2,56 pct.).

Mest handlede aktier

DSV havde den største omsætning med ca. 1,2 mia. kr. (861.730 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. DSV 1.383,50 kr. +0,14 % 1,2 mia. kr. Novo Nordisk 264,75 kr. +1,17 % 1,0 mia. kr. Vestas 190,15 kr. +1,58 % 573 mio. kr. Novonesis 479,00 kr. +2,66 % 446 mio. kr. Genmab 2.654,00 kr. +1,30 % 322 mio. kr.

Andre indeks torsdag

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.882,34 -0,53 % +3,19 % OMXS30 3.184,85 -1,83 % +10,47 % DAX 25.478,40 -0,65 % +4,03 % Euro Stoxx 50 6.126,09 -1,31 % +5,78 %

Insiderhandler offentliggjort torsdag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 11.51 Danske Bank A/S APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen Salg 16,4 mio. kr. 10.08 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 1,4 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,6719 kr. (+0,26 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (0,00 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,19 kr. 100 norske kroner kostede 71,22 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 106,31 dollar pr. tønde (+0,03 pct.), guld 4.114,25 dollar pr. troy ounce (-0,44 pct.), sølv 57,79 dollar pr. troy ounce (+1,57 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning torsdag den 22. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.