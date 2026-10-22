NKT A/S og A.P. Møller-Mærsk trak C25 ned torsdag

C25-indekset lukkede torsdag den 22. oktober i 1.882,34, et fald på 0,53 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 3,19 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
38 danske aktier endte i plus og 45 i minus, når man ser på de 97, vi har kurser på.
C25-aktierne der bevægede sig mest
Novonesis steg mest med 2,66 pct. til 479,00 kr. NKT A/S faldt mest med 3,95 pct. til 801,50 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Novonesis
|+2,66 %
|NKT A/S
|-3,95 %
|Coloplast
|+2,07 %
|A.P. Møller-Mærsk
|-3,67 %
|Ambu A/S
|+1,99 %
|Demant
|-2,69 %
|Ørsted
|+1,88 %
|Nordea
|-2,26 %
|Carlsberg
|+1,60 %
|FLSmidth & Co.
|-2,20 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde NNIT (+8,33 pct.), H Lundbeck A/S (+4,00 pct.), Trifork (+1,52 pct.); størst fald havde DFDS A/S (-3,00 pct.), Skjern Bank (-2,74 pct.), Ringkjøbing Landbobank (-2,56 pct.).
Mest handlede aktier
DSV havde den største omsætning med ca. 1,2 mia. kr. (861.730 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|DSV
|1.383,50 kr.
|+0,14 %
|1,2 mia. kr.
|Novo Nordisk
|264,75 kr.
|+1,17 %
|1,0 mia. kr.
|Vestas
|190,15 kr.
|+1,58 %
|573 mio. kr.
|Novonesis
|479,00 kr.
|+2,66 %
|446 mio. kr.
|Genmab
|2.654,00 kr.
|+1,30 %
|322 mio. kr.
Andre indeks torsdag
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.882,34
|-0,53 %
|+3,19 %
|OMXS30
|3.184,85
|-1,83 %
|+10,47 %
|DAX
|25.478,40
|-0,65 %
|+4,03 %
|Euro Stoxx 50
|6.126,09
|-1,31 %
|+5,78 %
Insiderhandler offentliggjort torsdag
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|11.51
|Danske Bank A/S
|APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen
|Salg
|16,4 mio. kr.
|10.08
|NORDEN
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem
|Salg
|1,4 mio. kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kronen, olien og guldet
En dollar kostede 6,6719 kr. (+0,26 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (0,00 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,19 kr. 100 norske kroner kostede 71,22 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 106,31 dollar pr. tønde (+0,03 pct.), guld 4.114,25 dollar pr. troy ounce (-0,44 pct.), sølv 57,79 dollar pr. troy ounce (+1,57 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning torsdag den 22. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.