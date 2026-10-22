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NYHEDERC25 · Dagens marked

NKT A/S og A.P. Møller-Mærsk trak C25 ned torsdag

C25 faldt 0,53 pct. torsdag. Størst stigning: Novonesis (+2,66 pct.). Størst fald: NKT A/S (-3,95 pct.).

Henrik Solgaard
Henrik Solgaard · Journalist 22. okt 2026 · kl. 17.40 · 2 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
NKT A/S og A.P. Møller-Mærsk trak C25 ned torsdag

C25-indekset lukkede torsdag den 22. oktober i 1.882,34, et fald på 0,53 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 3,19 pct.

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C25-aktierne der bevægede sig mest

Novonesis steg mest med 2,66 pct. til 479,00 kr. NKT A/S faldt mest med 3,95 pct. til 801,50 kr.

Steg Ændring Faldt Ændring
Novonesis +2,66 % NKT A/S -3,95 %
Coloplast +2,07 % A.P. Møller-Mærsk -3,67 %
Ambu A/S +1,99 % Demant -2,69 %
Ørsted +1,88 % Nordea -2,26 %
Carlsberg +1,60 % FLSmidth & Co. -2,20 %

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde NNIT (+8,33 pct.), H Lundbeck A/S (+4,00 pct.), Trifork (+1,52 pct.); størst fald havde DFDS A/S (-3,00 pct.), Skjern Bank (-2,74 pct.), Ringkjøbing Landbobank (-2,56 pct.).

Mest handlede aktier

DSV havde den største omsætning med ca. 1,2 mia. kr. (861.730 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca.
DSV 1.383,50 kr. +0,14 % 1,2 mia. kr.
Novo Nordisk 264,75 kr. +1,17 % 1,0 mia. kr.
Vestas 190,15 kr. +1,58 % 573 mio. kr.
Novonesis 479,00 kr. +2,66 % 446 mio. kr.
Genmab 2.654,00 kr. +1,30 % 322 mio. kr.

Andre indeks torsdag

Indeks Lukkede i I dag I år
C25 1.882,34 -0,53 % +3,19 %
OMXS30 3.184,85 -1,83 % +10,47 %
DAX 25.478,40 -0,65 % +4,03 %
Euro Stoxx 50 6.126,09 -1,31 % +5,78 %

Insiderhandler offentliggjort torsdag

Kl. Selskab Person Handel Beløb
11.51 Danske Bank A/S APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen Salg 16,4 mio. kr.
10.08 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 1,4 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,6719 kr. (+0,26 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (0,00 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,19 kr. 100 norske kroner kostede 71,22 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 106,31 dollar pr. tønde (+0,03 pct.), guld 4.114,25 dollar pr. troy ounce (-0,44 pct.), sølv 57,79 dollar pr. troy ounce (+1,57 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning torsdag den 22. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.

Nævnte emnerAmbu A/SC25ColoplastDagens markedNovonesis
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Indholdet er information, ikke rådgivning, og kan være delvist udarbejdet med hjælp af AI, så det kan indeholde fejl. Investering indebærer risiko for tab, og vi kan modtage provision via links til partnere.
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