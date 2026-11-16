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Nordea får bøde på 155 mio. kr. men frifindes på fem af syv anklagepunkter

Københavns Byret frifandt Nordea på 5 af 7 punkter. Lundbeck hævede forventningen, mens European Energy sænkede sin EBITDA-forventning.

Johannes
Johannes · Journalist 16. nov 2026 · kl. 10.01 · 4 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Nordea får bøde på 155 mio. kr. men frifindes på fem af syv anklagepunkter
KORT FORTALT
Nordea idømmes bøde på 155 mio. kr. og frifindes på 5 af 7 punkter
Lundbeck venter nu omsætningsvækst på 11-12 % mod tidligere 7-9 %
European Energy sænkede EBITDA-forventningen for 2026 til 125-175 mio. euro

Nordea Bank er idømt en bøde på 155 mio. kr. i sagen om bankens processer mod hvidvask. Det oplyste banken i en selskabsmeddelelse mandag 9. november. Københavns Byret frifandt Nordea på 5 af 7 anklagepunkter om utilstrækkelige hvidvaskkontroller i perioden 2012-2015. Bøden gælder de to øvrige punkter.

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Ifølge meddelelsen handler sagen ikke om hvidvask eller medvirken til hvidvask. Den drejer sig om bankens processer.

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Lundbeck op, European Energy ned

Tirsdag 10. november opjusterede Lundbeck forventningerne til omsætning og indtjening for 2026. Omsætningsvæksten ventes nu at blive 11-12 % i faste valutakurser mod tidligere 7-9 %.

European Energy gik den modsatte vej. Onsdag 11. november om aftenen sænkede selskabet forventningen til EBITDA for 2026 fra 175-250 mio. euro til 125-175 mio. euro.

Hos Zealand Pharma kom der studiedata mandag 9. november. Boehringer Ingelheims fase 3-studie SYNCHRONIZE-CVOT med 5.530 deltagere viste, at survodutide, som Zealand har opfundet, ikke øger risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser. Hazard ratio lå på 0,89, og det primære endepunkt blev nået.

Højere marginforventning i Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group hævede onsdag 11. november forventningerne til indtjeningen for 2026. EBIT-marginen før særlige poster ventes nu på 14,0-15,5 % mod tidligere 13,0-14,5 %. Justeret EPS ventes på 9,5-11,5 kr. mod før 9,0-11,0 kr. Selskabet peger på årets resultater og højere tilbagebetalinger af told og afgifter end ventet. Salgsvæksten i faste valutakurser er indsnævret til -2 % til 0 %.

Offentliggjort Selskab Type Kort fortalt
9/11 13.50 Nordea Bank Selskabsmeddelelse Nordea idømt bøde på 155 mio. kr. i hvidvasksag – langt under anklagerens krav
9/11 13.50 Nordea Bank Selskabsmeddelelse Nordea får bøde på 155 mio. kr. i hvidvasksag – frifundet på 5 af 7 punkter
9/11 15.45 Zealand Pharma Selskabsmeddelelse Survodutide består hjertesikkerhedsstudie – Boehringer går mod global godkendelse
9/11 15.51 Pharma Equity Group Selskabsmeddelelse Pharma Equity Group udsteder konvertible lån for 4,1 mio. kr. til kurs 0,10 kr.
9/11 15.57 Aktieselskabet Schouw Selskabsmeddelelse Schouw & Co. starter nyt aktietilbagekøb på op til 75 mio. kr.
9/11 16.22 NTG Nordic Transport Group Selskabsmeddelelse NTG sætter mål om conversion ratio på 28-30 % i 2029-2031
10/11 06.30 FOM Technologies Selskabsmeddelelse FOM Technologies ser forsigtig optimisme for USA efter midtvejsvalget
10/11 07.43 Netcompany Group Selskabsmeddelelse Netcompany investerer 325 mio. kr. i selskabet bag AI-supercomputeren Gefion
10/11 10.00 Gubra Selskabsmeddelelse Gubras topchef Markus Rohrwild fratræder – to co-CEO'er overtager
10/11 10.02 Q-Interline Selskabsmeddelelse Q-Interline får første ordre fra ny mejerikoncern i DACH-regionen
10/11 11.34 Lundbeck Selskabsmeddelelse Lundbeck opjusterer forventningerne til omsætning og indtjening for 2026
10/11 11.46 SJF Bank Selskabsmeddelelse SJF Bank sigter mod over 13,5 % egenkapitalforrentning frem mod 2030
10/11 11.59 Lån & Spar Bank Selskabsmeddelelse Lån & Spar Bank opjusterer forventet resultat for 2026 til 425-475 mio. kr.
10/11 15.10 Alm. Brand Selskabsmeddelelse Alm. Brand udsteder hybridkapital (RT1) for 325 mio. kr.
10/11 15.36 ALK-Abelló Selskabsmeddelelse ALK offentliggør regnskab for de første ni måneder den 17. november
10/11 15.55 Gyldendal Storaktionær Lars Ole Kornum sælger B-aktier og kommer under 10 % af Gyldendal
11/11 07.35 DFDS Selskabsmeddelelse DFDS: Fragtvolumen steg 1,5 % i oktober, passagertal faldt 0,4 %
11/11 07.41 Dataproces Group Selskabsmeddelelse Dataproces har nu fire abonnementsaftaler på SchulRadar i Tyskland
11/11 08.43 Tivoli Selskabsmeddelelse Tivoli opjusterer: Resultat før skat ventes nu på 160 mio. kr. i 2026
11/11 12.44 Movinn Selskabsmeddelelse Movinn hæver forventningerne til 2026 efter bedre tredje kvartal
11/11 14.11 NKT Storaktionær BlackRock ejer samlet 8,75 % af NKT – britisk datterselskab over 5 %
11/11 14.11 NKT Storaktionær BlackRock-datterselskab passerer 5 % af stemmerne i NKT
11/11 15.54 Dataproces Group Selskabsmeddelelse Dataproces får sjette opgave i Tyskland – årets Tysklandssalg over 500.000 kr.
11/11 16.00 Better Collective Selskabsmeddelelse Better Collective offentliggør regnskab for tredje kvartal 18. november
11/11 16.06 Alm. Brand Selskabsmeddelelse Alm. Brand tilbagekøber kapitalobligationer for 319 mio. kr.
11/11 17.17 Scandinavian Tobacco Group Selskabsmeddelelse Scandinavian Tobacco Group hæver forventningerne til indtjening og EPS for 2026
11/11 17.18 Scandinavian Tobacco Group Selskabsmeddelelse Scandinavian Tobacco Group hæver forventningerne til indtjeningen for 2026
11/11 18.00 European Energy Selskabsmeddelelse European Energy sænker forventningen til EBITDA i 2026 til 125-175 mio. euro
11/11 18.45 ChemoMetec Storaktionær BlackRock ejer nu over 15 % af stemmerne i ChemoMetec
12/11 06.30 FOM Technologies Selskabsmeddelelse FOM Technologies samler produktion og logistik i Malmö for at sænke omkostninger
12/11 07.31 FLSmidth Selskabsmeddelelse FLSmidth lancerer ny strategi og sigter mod ca. 18 % EBITA-margin i 2029
12/11 07.55 MT Højgaard Selskabsmeddelelse MT Højgaard samler holding og Danmark-selskab og får ny CEO senest 1. december 2027
12/11 08.31 InstallatørGruppen Selskabsmeddelelse InstallatørGruppen køber elinstallatør i Greve som 44. opkøb i Danmark
12/11 08.59 Ennogie Solar Group Selskabsmeddelelse Ennogie får årets største ordre på 2.900 m² energitag til Berlin-projekt
12/11 14.00 Better Collective Selskabsmeddelelse Mindway AI overvåger nu 16,5 mio. spillere om måneden, op 79 %
13/11 07.39 Bavarian Nordic Selskabsmeddelelse Finansdirektør Henrik Juuel stopper i Bavarian Nordic til april 2027
13/11 08.21 Q-Interline Selskabsmeddelelse Q-Interline får ordre på Quant-instrument fra britisk mejeriingrediensproducent
13/11 08.30 Gubra Selskabsmeddelelse Gubra deltager i to investorkonferencer i London i november
13/11 13.06 Q-Interline Selskabsmeddelelse Q-Interline får endnu en InSight Pro-ordre fra ny mejerikunde i DACH-regionen
13/11 14.04 Hove Selskabsmeddelelse Hove hæver omsætningsforventning til 250-260 mio. kr. og indsnævrer EBITDA
Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort mandag 9. november til fredag 13. november

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Kilder: Npinvestor
Nævnte emnerEuropean EnergyLundbeckNordearegnskaberScandinavian Tobacco GroupselskabsmeddelelserZealand Pharma
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