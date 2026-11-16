Nordea får bøde på 155 mio. kr. men frifindes på fem af syv anklagepunkter

Nordea Bank er idømt en bøde på 155 mio. kr. i sagen om bankens processer mod hvidvask. Det oplyste banken i en selskabsmeddelelse mandag 9. november. Københavns Byret frifandt Nordea på 5 af 7 anklagepunkter om utilstrækkelige hvidvaskkontroller i perioden 2012-2015. Bøden gælder de to øvrige punkter.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Ifølge meddelelsen handler sagen ikke om hvidvask eller medvirken til hvidvask. Den drejer sig om bankens processer.
Lundbeck op, European Energy ned
Tirsdag 10. november opjusterede Lundbeck forventningerne til omsætning og indtjening for 2026. Omsætningsvæksten ventes nu at blive 11-12 % i faste valutakurser mod tidligere 7-9 %.
European Energy gik den modsatte vej. Onsdag 11. november om aftenen sænkede selskabet forventningen til EBITDA for 2026 fra 175-250 mio. euro til 125-175 mio. euro.
Hos Zealand Pharma kom der studiedata mandag 9. november. Boehringer Ingelheims fase 3-studie SYNCHRONIZE-CVOT med 5.530 deltagere viste, at survodutide, som Zealand har opfundet, ikke øger risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser. Hazard ratio lå på 0,89, og det primære endepunkt blev nået.
Højere marginforventning i Scandinavian Tobacco Group
Scandinavian Tobacco Group hævede onsdag 11. november forventningerne til indtjeningen for 2026. EBIT-marginen før særlige poster ventes nu på 14,0-15,5 % mod tidligere 13,0-14,5 %. Justeret EPS ventes på 9,5-11,5 kr. mod før 9,0-11,0 kr. Selskabet peger på årets resultater og højere tilbagebetalinger af told og afgifter end ventet. Salgsvæksten i faste valutakurser er indsnævret til -2 % til 0 %.
|Offentliggjort
|Selskab
|Type
|Kort fortalt
|9/11 13.50
|Nordea Bank
|Selskabsmeddelelse
|Nordea idømt bøde på 155 mio. kr. i hvidvasksag – langt under anklagerens krav
|9/11 13.50
|Nordea Bank
|Selskabsmeddelelse
|Nordea får bøde på 155 mio. kr. i hvidvasksag – frifundet på 5 af 7 punkter
|9/11 15.45
|Zealand Pharma
|Selskabsmeddelelse
|Survodutide består hjertesikkerhedsstudie – Boehringer går mod global godkendelse
|9/11 15.51
|Pharma Equity Group
|Selskabsmeddelelse
|Pharma Equity Group udsteder konvertible lån for 4,1 mio. kr. til kurs 0,10 kr.
|9/11 15.57
|Aktieselskabet Schouw
|Selskabsmeddelelse
|Schouw & Co. starter nyt aktietilbagekøb på op til 75 mio. kr.
|9/11 16.22
|NTG Nordic Transport Group
|Selskabsmeddelelse
|NTG sætter mål om conversion ratio på 28-30 % i 2029-2031
|10/11 06.30
|FOM Technologies
|Selskabsmeddelelse
|FOM Technologies ser forsigtig optimisme for USA efter midtvejsvalget
|10/11 07.43
|Netcompany Group
|Selskabsmeddelelse
|Netcompany investerer 325 mio. kr. i selskabet bag AI-supercomputeren Gefion
|10/11 10.00
|Gubra
|Selskabsmeddelelse
|Gubras topchef Markus Rohrwild fratræder – to co-CEO'er overtager
|10/11 10.02
|Q-Interline
|Selskabsmeddelelse
|Q-Interline får første ordre fra ny mejerikoncern i DACH-regionen
|10/11 11.34
|Lundbeck
|Selskabsmeddelelse
|Lundbeck opjusterer forventningerne til omsætning og indtjening for 2026
|10/11 11.46
|SJF Bank
|Selskabsmeddelelse
|SJF Bank sigter mod over 13,5 % egenkapitalforrentning frem mod 2030
|10/11 11.59
|Lån & Spar Bank
|Selskabsmeddelelse
|Lån & Spar Bank opjusterer forventet resultat for 2026 til 425-475 mio. kr.
|10/11 15.10
|Alm. Brand
|Selskabsmeddelelse
|Alm. Brand udsteder hybridkapital (RT1) for 325 mio. kr.
|10/11 15.36
|ALK-Abelló
|Selskabsmeddelelse
|ALK offentliggør regnskab for de første ni måneder den 17. november
|10/11 15.55
|Gyldendal
|Storaktionær
|Lars Ole Kornum sælger B-aktier og kommer under 10 % af Gyldendal
|11/11 07.35
|DFDS
|Selskabsmeddelelse
|DFDS: Fragtvolumen steg 1,5 % i oktober, passagertal faldt 0,4 %
|11/11 07.41
|Dataproces Group
|Selskabsmeddelelse
|Dataproces har nu fire abonnementsaftaler på SchulRadar i Tyskland
|11/11 08.43
|Tivoli
|Selskabsmeddelelse
|Tivoli opjusterer: Resultat før skat ventes nu på 160 mio. kr. i 2026
|11/11 12.44
|Movinn
|Selskabsmeddelelse
|Movinn hæver forventningerne til 2026 efter bedre tredje kvartal
|11/11 14.11
|NKT
|Storaktionær
|BlackRock ejer samlet 8,75 % af NKT – britisk datterselskab over 5 %
|11/11 14.11
|NKT
|Storaktionær
|BlackRock-datterselskab passerer 5 % af stemmerne i NKT
|11/11 15.54
|Dataproces Group
|Selskabsmeddelelse
|Dataproces får sjette opgave i Tyskland – årets Tysklandssalg over 500.000 kr.
|11/11 16.00
|Better Collective
|Selskabsmeddelelse
|Better Collective offentliggør regnskab for tredje kvartal 18. november
|11/11 16.06
|Alm. Brand
|Selskabsmeddelelse
|Alm. Brand tilbagekøber kapitalobligationer for 319 mio. kr.
|11/11 17.17
|Scandinavian Tobacco Group
|Selskabsmeddelelse
|Scandinavian Tobacco Group hæver forventningerne til indtjening og EPS for 2026
|11/11 17.18
|Scandinavian Tobacco Group
|Selskabsmeddelelse
|Scandinavian Tobacco Group hæver forventningerne til indtjeningen for 2026
|11/11 18.00
|European Energy
|Selskabsmeddelelse
|European Energy sænker forventningen til EBITDA i 2026 til 125-175 mio. euro
|11/11 18.45
|ChemoMetec
|Storaktionær
|BlackRock ejer nu over 15 % af stemmerne i ChemoMetec
|12/11 06.30
|FOM Technologies
|Selskabsmeddelelse
|FOM Technologies samler produktion og logistik i Malmö for at sænke omkostninger
|12/11 07.31
|FLSmidth
|Selskabsmeddelelse
|FLSmidth lancerer ny strategi og sigter mod ca. 18 % EBITA-margin i 2029
|12/11 07.55
|MT Højgaard
|Selskabsmeddelelse
|MT Højgaard samler holding og Danmark-selskab og får ny CEO senest 1. december 2027
|12/11 08.31
|InstallatørGruppen
|Selskabsmeddelelse
|InstallatørGruppen køber elinstallatør i Greve som 44. opkøb i Danmark
|12/11 08.59
|Ennogie Solar Group
|Selskabsmeddelelse
|Ennogie får årets største ordre på 2.900 m² energitag til Berlin-projekt
|12/11 14.00
|Better Collective
|Selskabsmeddelelse
|Mindway AI overvåger nu 16,5 mio. spillere om måneden, op 79 %
|13/11 07.39
|Bavarian Nordic
|Selskabsmeddelelse
|Finansdirektør Henrik Juuel stopper i Bavarian Nordic til april 2027
|13/11 08.21
|Q-Interline
|Selskabsmeddelelse
|Q-Interline får ordre på Quant-instrument fra britisk mejeriingrediensproducent
|13/11 08.30
|Gubra
|Selskabsmeddelelse
|Gubra deltager i to investorkonferencer i London i november
|13/11 13.06
|Q-Interline
|Selskabsmeddelelse
|Q-Interline får endnu en InSight Pro-ordre fra ny mejerikunde i DACH-regionen
|13/11 14.04
|Hove
|Selskabsmeddelelse
|Hove hæver omsætningsforventning til 250-260 mio. kr. og indsnævrer EBITDA
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