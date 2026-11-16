Nordea får bøde på 155 mio. kr. men frifindes på fem af syv anklagepunkter

Københavns Byret frifandt Nordea på 5 af 7 punkter. Lundbeck hævede forventningen, mens European Energy sænkede sin EBITDA-forventning.

Nordea idømmes bøde på 155 mio. kr. og frifindes på 5 af 7 punkter

→ Nordea idømmes bøde på 155 mio. kr. og frifindes på 5 af 7 punkter

Nordea Bank er idømt en bøde på 155 mio. kr. i sagen om bankens processer mod hvidvask. Det oplyste banken i en selskabsmeddelelse mandag 9. november. Københavns Byret frifandt Nordea på 5 af 7 anklagepunkter om utilstrækkelige hvidvaskkontroller i perioden 2012-2015. Bøden gælder de to øvrige punkter.

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Ifølge meddelelsen handler sagen ikke om hvidvask eller medvirken til hvidvask. Den drejer sig om bankens processer.

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Lundbeck op, European Energy ned

Tirsdag 10. november opjusterede Lundbeck forventningerne til omsætning og indtjening for 2026. Omsætningsvæksten ventes nu at blive 11-12 % i faste valutakurser mod tidligere 7-9 %.

European Energy gik den modsatte vej. Onsdag 11. november om aftenen sænkede selskabet forventningen til EBITDA for 2026 fra 175-250 mio. euro til 125-175 mio. euro.

Hos Zealand Pharma kom der studiedata mandag 9. november. Boehringer Ingelheims fase 3-studie SYNCHRONIZE-CVOT med 5.530 deltagere viste, at survodutide, som Zealand har opfundet, ikke øger risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser. Hazard ratio lå på 0,89, og det primære endepunkt blev nået.

Højere marginforventning i Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group hævede onsdag 11. november forventningerne til indtjeningen for 2026. EBIT-marginen før særlige poster ventes nu på 14,0-15,5 % mod tidligere 13,0-14,5 %. Justeret EPS ventes på 9,5-11,5 kr. mod før 9,0-11,0 kr. Selskabet peger på årets resultater og højere tilbagebetalinger af told og afgifter end ventet. Salgsvæksten i faste valutakurser er indsnævret til -2 % til 0 %.

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