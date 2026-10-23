Norsk Hydro-aktien falder 6,94 procent efter kvartal med svag pengestrøm

NHY.OL 68,16 ▼ -5,02% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Aktien i Norsk Hydro falder 6,94 procent til 66,78 norske kroner fredag formiddag, efter at den norske aluminiumskoncern har fremlagt regnskab for tredje kvartal. Ifølge Investing.com steg den justerede kerneindtjening med 52 procent. Tallet levede dog ikke op til forventningerne, og pengestrømmen var svag.

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Seeking Alpha bekræfter, at Hydro har offentliggjort kvartalsregnskabet.

Fremgang på 52 procent skuffede alligevel

En stigning på 52 procent i den justerede indtjening ser umiddelbart stærk ud. Markedet havde regnet med mere. Investing.com peger på den svage pengestrøm som forklaringen på, at resultatet ikke ramte forventningerne.

Pengestrømmen viser de kontanter, driften reelt efterlader, og den kan halte efter den indtjening, der bogføres i regnskabet. Kilderne oplyser ikke konkrete beløb for omsætning, indtjening eller pengestrøm. Heller ikke størrelsen på afstanden til analytikernes skøn fremgår.

Hydros markedsværdi falder med ca. 9,8 mia. NOK

Ifølge NPinvestors kursdata pr. 23. oktober kl. 09.27 dansk tid ligger aktien på 66,78 NOK mod en lukkekurs på 71,76 NOK i den forrige handelssession. Dagens spænd har indtil videre været 66,70 til 68,70 NOK, så aktien handles tæt på dagens laveste niveau.

Markedsværdien er dermed ca. 131,2 mia. NOK, hvilket svarer til en ændring på ca. minus 9,8 mia. NOK i løbet af dagen. Omsat til et regneeksempel svarer 10.000 kr. investeret ved forrige lukkekurs nu til 9.306 kr. før valutaudsving.

Det sidste forbehold har betydning for danske ejere af aktien. Hydro handles i norske kroner på Oslo Børs, så kursen på NOK over for DKK lægger sig oven i aktiens egen bevægelse.

Aktien var allerede langt fra toppen

Fredagens fald kommer oven i en længere nedtur. Kursen ligger 44,5 procent under 52-ugers toppen på 120,40 NOK, mens 52-ugers bunden står på 64,67 NOK.

Et P/E-tal på 15,7 (trailing) betyder, at aktien handles til 15,7 gange indtjeningen over de seneste tolv måneder. Nøgletallet siger dog intet om, hvor stabil den indtjening er, og netop pengestrømmen er det punkt, hvor kvartalet skuffede.

Kvartalet viser, at vækst i den justerede indtjening ikke bærer kursen, når kontanterne ikke følger med. Uvist er det, hvor stort hullet til forventningerne var, og om den svage pengestrøm skyldes forbigående forhold eller noget mere vedvarende, for det oplyser kilderne ikke. Med en kurs på 66,78 NOK er der nu kun et kort stykke ned til 52-ugers bunden på 64,67 NOK.