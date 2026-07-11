Novo Nordisk går ind i kapløb om GLP-1-implantat mod vægtøgning

Novo Nordisk har indgået aftale med biotekselskabet Vivani om at teste et semaglutid-implantat, der skal holde patienter på behandling og fastholde vægttab.

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Novo Nordisk har indgået en aftale med det amerikanske biotekselskab Vivani Medical om at afprøve et nyt slags GLP-1-produkt: et lille implantat, der placeres under huden og løbende afgiver semaglutid – det aktive stof i både Wegovy og Ozempic. Det skriver CNBC. Aftalen blev offentliggjort tirsdag og markerer, at den danske medicinalgigant nu også kaster sig over implantat-teknologi som et muligt svar på et af GLP-1-markedets største problemer: at alt for mange patienter falder fra behandlingen.

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For danske investorer, der følger Novo Nordisk tæt som en af de tungeste aktier på det danske marked, er nyheden endnu et signal om, at selskabet aktivt søger ekstern innovation for at styrke sin position i det hastigt voksende fedme- og diabetesmarked. Ifølge CNBC bekræfter Novo Nordisk selv aftalen og oplyser, at selskabet ønsker at supplere sin egen forskning med innovation udefra.

Frafald er GLP-1-industriens akilleshæl

Selvom GLP-1-præparater som Wegovy og Ozempic har vist sig meget effektive til vægttab, er det ifølge CNBC langt fra alle patienter, der bliver på behandlingen. Bivirkninger, høje egenbetalinger, træthed ved gentagne injektioner og social stigmatisering omkring fedmebehandling får ifølge flere studier, som mediet henviser til, omkring halvdelen eller flere af patienterne til at stoppe behandlingen inden for det første år – med risiko for, at det tabte vægt langsomt kommer tilbage.

Det er netop dette problem, Vivani Medical håber at kunne løse med sit implantat, kaldet NPM-139. Ifølge CNBC er tanken, at patienter først indstilles på den rette dosis semaglutid via de kendte injektioner eller piller, og at de derefter kan skifte til implantatet som en mere langsigtet vedligeholdelsesbehandling.

“Det er virkelig afgørende at have muligheder, der gør det nemt for folk at få det fulde udbytte af disse behandlinger og undgå at stoppe i det omfang, vi ser i dag,” siger Vivanis administrerende direktør, Adam Mendelsohn, til CNBC. Han tilføjer, at potentialet i de eksisterende GLP-1-lægemidler langt fra bliver udnyttet, fordi så mange patienter falder fra.

Sådan skal det lille implantat virke

Ifølge CNBC’s beskrivelse er implantatet i praksis et lille titanium-reservoir, der fyldes med en bestemt dosis semaglutid. Vivani arbejder på at udvikle flere versioner med forskellige doseringer, så en patient og dennes læge kan vælge den rette styrke, når man skifter fra injektion eller tablet til implantatet.

Det, der ifølge Mendelsohn gør enheden unik, er en specialmembran i den ene ende af implantatet. Membranen indeholder millioner af mikroskopiske kanaler – beskrevet som “sugerør” – som lægemiddelmolekylerne kan sive igennem og ud i kroppen. Ifølge Vivani er kanalerne designet til at frigive semaglutid i en langsom og jævn strøm over flere måneder, hvilket i teorien kunne muliggøre en behandling, der kun skal fornys en eller to gange årligt.

Hvis det lykkes, kan implantatet ifølge CNBC potentielt både gøre behandlingen mere bekvem for patienterne og reducere nogle af de bivirkninger, der i dag følger med de eksisterende injektionsformer. Men det er stadig tidligt i udviklingen, og produktet skal igennem flere kliniske forsøg og godkendelsesprocesser, før det kan komme i hænderne på patienter.

Læger er nysgerrige, men skeptiske

Flere endokrinologer og andre læger, som CNBC har talt med, peger på, at der kan være efterspørgsel efter et implantat, men de understreger samtidig, at de vil se konkret data for, hvor effektivt det er sammenlignet med eksisterende lægemidler, og hvor godt patienterne tolererer det. Der rejses også spørgsmål om, hvorvidt behandlere overhovedet vil tage teknologien til sig.

“Jeg vil virkelig gerne se, at dette kommer til at fungere godt og give resultater for patienterne, men jeg vil også gerne se, at det er noget, mine patienter kan blive ved med at bruge på lang sigt,” siger Dr. Miranda Stiewig-Rapp, der leder UC Davis Health’s fedmeklinik, til CNBC. Hun tilføjer, at hun overordnet er ret skeptisk, men gerne vil have uret.

Det er ifølge CNBC også fortsat uklart, hvad et sådant implantat vil komme til at koste, og om forsikringsselskaber og sundhedssystemer vil dække udgiften, hvis det bliver godkendt. Det gør det svært at estimere, hvor stor en del af det samlede GLP-1-marked implantatet i givet fald kan tage – et marked, som analytikere ifølge mediet forventer kan vokse til over 100 milliarder dollar i begyndelsen af 2030’erne.

For Novo Nordisk-aktionærer understreger nyheden, at konkurrencen og innovationen inden for fedme- og diabetesbehandling langt fra er slut, selv efter at Wegovy og Ozempic allerede har skabt milliardomsætning. Selskabets villighed til at indgå aftaler med mindre biotekvirksomheder som Vivani viser, at Novo Nordisk fortsat forsøger at sikre sig adgang til ny teknologi, der på sigt kan styrke fastholdelsen af patienter – og dermed selskabets langsigtede indtjening på GLP-1-markedet.

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