Novo Nordisk hæver 2026-forventningerne efter stærkt salg af Wegovy-pillen

Novo Nordisk hæver forventningerne til 2026 efter et tredje kvartal, hvor overskuddet slog prognoserne, og salget af Wegovy-pillen overraskede positivt.

Novo åbner for første gang for, at salget i 2026 kan stige

→ Novo åbner for første gang for, at salget i 2026 kan stige

NOVO-B.CO 285,20 ▲ +5,57% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Novo Nordisk hævede onsdag morgen sine forventninger til 2026, efter at overskuddet i tredje kvartal kom ind over analytikernes prognoser. Aktien gik ind i regnskabet på 270,15 kr. ved tirsdagens lukning, ifølge NPinvestors kursdata pr. 3. november kl. 16.59.

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Både Investing.com og CNBC beskriver kvartalsindtjeningen som bedre end ventet. Ifølge CNBC er det især salget af Wegovy i pilleform, der har trukket regnskabet op. Pillesalget lå et godt stykke over estimaterne.

Første gang i år med plads til vækst

Opjusteringen har en særlig betydning efter et år, hvor Novo har haft svært ved at love fremgang. DR oplyser, at selskabet nu for første gang i 2026 åbner for, at salget kan ende med at stige i forhold til året før.

Formuleringen er forsigtig. Der er tale om en mulighed for vækst, ikke et løfte om den. De præcise intervaller i den nye prognose fremgår ikke af de kilder, NPinvestor har haft adgang til, og vi gengiver derfor ikke tal for dem.

Pillen bliver en ny salgsmotor

Novo har hidtil tjent langt de fleste af sine fedmepenge på injektioner. Når CNBC fremhæver tabletudgaven af Wegovy som kvartalets overraskelse, peger det på, at en ny produktform er begyndt at bidrage mærkbart til omsætningen. Hvor stor en andel pillen udgør af det samlede Wegovy-salg, fremgår ikke af kilderne.

Aktien gik lavt prissat ind i regnskabet

Tirsdagens handel bød på en stort set uændret Novo-aktie. Kursen endte 0,02 % under mandagens lukkekurs på 270,20 kr., og markedsværdien faldt med ca. 167 mio. kr. til ca. 901,5 mia. kr., viser NPinvestors kursdata. En investering på 10.000 kr. ved mandagens lukning svarede dermed til 9.998 kr.

Afstanden til toppen er stor. Kursen lå 31,0 % under 52-ugers toppen på 391,30 kr., mens bunden i samme periode var 214,05 kr. Den historiske P/E-værdi stod på 9,8, hvilket er et lavt niveau for et selskab af Novos størrelse og afspejler, at markedet har prissat en del skepsis over for den fremtidige indtjening.

Novo er en af de tungeste aktier i C25, så kursreaktionen i dag vil kunne aflæses direkte i det danske indeks og i mange private depoter og puljeordninger.

Regnskabet ændrer tonen fra Bagsværd. Efter måneder med forsigtige prognoser lægger Novo nu selv op til, at 2026 kan blive et vækstår, og drivkraften er salget af Wegovy-pillen, som ifølge CNBC overgik estimaterne. Det er stadig uklart, hvor stor opjusteringen er målt i procentpoint, og hvor meget af kvartalets overpræstation der kan holde, når konkurrencen på fedmemarkedet tager til. Den lave P/E på 9,8 viser, hvor lidt markedet havde regnet med inden onsdagens tal.