Novo Nordisks forskningsdirektør sælger, to InstallatørGruppen-insidere køber

Martin Holst Lange solgte 12.000 B-aktier i Novo Nordisk for 3,4 mio. kr. I InstallatørGruppen købte selskaber nærtstående til to direktører.

Nærtstående til to InstallatørGruppen-direktører købte aktier for 1,6 mio. kr. og 436.230 kr.

→ Nærtstående til to InstallatørGruppen-direktører købte aktier for 1,6 mio. kr. og 436.230 kr.

Martin Holst Lange, koncerndirektør for R&D og Chief Scientific Officer i Novo Nordisk, har solgt 12.000 B-aktier i selskabet for 3,4 mio. kr. Indberetningen blev offentliggjort torsdag eftermiddag den 5. november kl. 16.02.

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Andre steder var der flere insidere, der købte.

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To direktører bag køb i InstallatørGruppen

I InstallatørGruppen kom der indberetninger fra to insidere i samme uge. Frandsen Holding ApS, der er nærtstående til CEO Danmark Peter Frandsen, har købt i alt 128.958 aktier for 1,6 mio. kr. Meddelelsen kom mandag den 2. november kl. 15.35.

Fredag den 6. november fulgte EMMIJO ApS. Selskabet er nærtstående til koncernchef Niels Eldrup Meidahl og har købt 34.594 aktier for 436.230 kr.

I Trifork Group har CEO Jørn Larsen købt 10.100 aktier for 978.892 kr. ifølge en meddelelse fra torsdag den 5. november.

Bankdirektører på købersiden

Onsdag den 4. november indberettede to direktører i Jyske Bank køb. Adm. direktør Lars Mørch har købt 142 aktier for 154.245 kr. Direktør Erik Gadeberg har købt 112 aktier for 121.658 kr.

Bestyrelsesmedlem Finn Aaen har købt 50 aktier i Ringkjøbing Landbobank til kurs 1.719, i alt 85.950 kr. I ChemoMetec har CFO Phillip Massie Price købt 366 aktier til 684 kr. pr. aktie for 250.344 kr. Knipen AS, der er 100 % ejet af bestyrelsesmedlem Espen Eldal, har købt 2.000 aktier i Matas for 170.800 kr.

Fredag aften den 6. november kl. 23.42 kom en meddelelse fra Strategic Partners. Administrerende direktør Jakob Færch Bendtsen har købt 275 aktier til kurs 594,36 for 163.450 kr.

Ordninger, programmer og tilbagekøb

En række indberetninger stammer fra ordninger. I ALK-Abelló er adm. direktør Peter Hallings RSU'er fra tiltrædelsesordningen i 2023 afregnet i aktier og kontanter for 30,0 mio. kr. Afregningen skete den 2. november til kurs 248 kr. Adm. direktør Andreas Ruben Madsen i Alm. Brand er tildelt 12.010 aktier som aktiebaseret aflønning for 208.854 kr.

I Danske Bank har Chief Risk Officer Magnus Thor Agustsson fået overført 647 betingede aktier fra et incitamentsprogram. I samme bank solgte APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand Martin Nørkjær Larsen, 17.096 aktier for 5,9 mio. kr. den 2. november.

Seks ledende medarbejdere i AL Sydbank har via en bruttolønsordning købt 1.005 aktier til kurs 712,50 den 3. november. I Skjern Bank har adm. direktør Thomas Baun og en vicedirektør købt aktier via medarbejderaktieordning. Baun købte 139 aktier til kurs 404,0854.

A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels, har indberettet salg af Norden-aktier i tilbagekøbsprogram i meddelelser fra mandag den 2. november til fredag den 6. november. Ifølge meddelelsen fra fredag den 6. november solgte selskabet den 5. november 2.202 aktier til kurs 366,09 for 806.130 kr.

Offentliggjort Selskab Handel 2/11 09.37 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 610.793 kr. 2/11 10.46 Skjern Bank Administrerende direktør købte aktier for 87.282 kr. (+1 handler) 2/11 11.23 Danske Bank Direktionsmedlem, Chief Risk Officer handlede aktier 2/11 15.35 InstallatørGruppen Nærtstående til CEO Danmark Peter Frandsen købte aktier for 1,6 mio. kr. (+1 handler) 2/11 20.54 ALK-Abelló Adm. direktør handlede aktier for 30,0 mio. kr. (+1 handler) 3/11 09.05 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 504.648 kr. 4/11 09.13 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 609.372 kr. 4/11 09.19 Danske Bank Nærtstående til næstformand for bestyrelsen solgte aktier for 5,9 mio. kr. 4/11 11.05 Jyske Bank Direktør købte aktier for 121.658 kr. 4/11 11.13 Jyske Bank Administrerende direktør købte aktier for 154.245 kr. 4/11 15.44 Alm. Brand Administrerende direktør handlede aktier for 208.854 kr. 5/11 09.04 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem solgte aktier for 713.974 kr. 5/11 09.32 Trifork Group Administrerende direktør (CEO) købte aktier for 978.892 kr. 5/11 14.54 AL Sydbank Administrerende direktør købte aktier for 716.063 kr. (+5 handler) 5/11 16.02 Novo Nordisk Koncerndirektør, R&D og Chief Scientific Officer solgte aktier for 3,4 mio. kr. 6/11 09.50 Norden Nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels solgte aktier for 806.130 kr. 6/11 10.22 InstallatørGruppen Nærtstående til koncernchef Niels Eldrup Meidahl købte aktier for 436.230 kr. 6/11 12.57 Matas Selskab nærtstående til bestyrelsesmedlem købte aktier for 170.800 kr. 6/11 14.24 ChemoMetec CFO købte aktier for 250.344 kr. 6/11 15.21 Ringkjøbing Landbobank Bestyrelsesmedlem købte aktier for 85.950 kr. 6/11 23.42 Strategic Partners Administrerende direktør købte aktier for 163.450 kr. Indberettede insiderhandler, offentliggjort mandag 2. november til fredag 6. november

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