Nvidias formand har ikke til hensigt at genindsætte Jensen Huang som topchef

→ Nvidias formand har ikke til hensigt at genindsætte Jensen Huang som topchef

NVDA.US 155,46 ▼ -0,44% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Nvidia har fremlagt sit første regnskab, siden Jensen Huang trådte tilbage som topchef. Selskabets formand gentager, at Nvidia ikke har til hensigt at give Huang posten tilbage. Det sker, selv om Huang selv har sagt, at han ville være beæret over at vende tilbage, oplyser Sky News.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

Læs mere: Nvidia Aktie (NVDA): kurs, analyse og købsguide

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Analysehuset Cantor Fitzgerald har efter regnskabet gentaget sin vurdering af aktien med henvisning til et stærkt resultat, skriver Investing.com. Ifølge Seeking Alpha har Nvidia samtidig erklæret et udbytte på 0,25 dollar.

Kress tager kampen om kunderne

Ledelsen ligger indtil videre hos Colette Kress, der er fungerende topchef. Over for tv-værten Jim Cramer afviste hun bekymringen for, at de store cloududbydere, de såkaldte hyperscalere, er ved at trække sig. De bliver, sagde hun ifølge BeInCrypto.

Hun afviste også bekymringerne om de mindre, specialiserede AI-cloudselskaber, der ofte kaldes neoclouds.

Aktien handlede lavere

Ifølge NPinvestors kursdata lå Nvidia pr. 17. november kl. 22.00 dansk tid i 155,46 USD. Det er et fald på 0,44 % fra forrige lukkekurs på 156,14 USD. Undervejs i handlen svingede aktien mellem 150,33 og 158,19 USD.

Markedsværdien lå på ca. 3,75 bio. USD, efter at omkring 16,4 mia. USD forsvandt i løbet af dagen. Kursen ligger 36,1 % under 52-ugers toppen på 243,37 USD. Havde man investeret 10.000 kr. ved forrige lukkekurs, ville beløbet svare til 9.956 kr. før valutaudsving.

Den historiske P/E ligger på 22,6. Nøgletallet viser, hvor mange år af det seneste års indtjening man betaler for aktien. Mere om det står i guiden til P/E-værdi.

En gentagelse er ikke en ny analyse

Når et analysehus gentager sin vurdering, er der ikke tale om et nyt syn på selskabet. Cantor Fitzgerald bekræfter blot den holdning, huset allerede havde, nu med et nyt regnskab som støtte. Kilderne oplyser hverken anbefalingens ordlyd eller et kursmål.

Ifølge formanden har Nvidia ikke til hensigt at genindsætte Huang, og Kress afviser, at hyperscalerne er på vej væk. Hvem der skal være fast topchef, fremgår ikke af kilderne. Det samme gælder de konkrete tal for omsætning og indtjening i kvartalet. Cantor Fitzgeralds dom over regnskabet lyder på stærkt, og udbyttet er sat til 0,25 dollar.