Nvidia-aktien faldt 5,86 procent tirsdag og trak Nasdaq og S&P 500 ned, mens Dow lukkede over 50.000. Onsdag morgen peger futures nedad før inflationstal.

NVDA.US 155,38 ▼ -5,86% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Nvidia-aktien lukkede tirsdag aften dansk tid i 155,38 dollar, et fald på 5,86 procent ifølge NPinvestors kursdata pr. 24. november kl. 22.00. Faldet fik Nasdaq og S&P 500 til at lukke lavere, mens Dow Jones gik den modsatte vej og sluttede over 50.000 point igen, oplyser MarketWatch.

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Onsdag morgen peger de amerikanske futures også nedad. Ifølge Investing.com retter markedet nu blikket mod de kommende amerikanske inflationstal.

Chipgiganten tabte ca. 233,5 mia. dollar i værdi

Tirsdagens bevægelse i Nvidia var stor, også målt i absolutte tal. Markedsværdien faldt med ca. 233,5 mia. dollar til omkring 3,75 bio. dollar, viser NPinvestors kursdata. I løbet af dagen svingede aktien mellem 150,50 og 159,92 dollar.

Dermed ligger aktien 36,2 procent under sin 52-ugers top på 243,37 dollar og ikke langt fra bunden på 148,80 dollar. Omregnet med NPinvestors regneeksempel er 10.000 kr. investeret ved mandagens lukkekurs nu 9.414 kr. værd, før valutaudsving.

Værdiansættelsen er faldet med. Med en trailing P/E på 19,7 handles Nvidia til et niveau, hvor markedet betaler mindre for hver dollars indtjening, end man ofte ser hos vækstselskaber. Et lavt nøgletal kan dog også afspejle, at investorerne tvivler på, om den høje indtjening holder, og det forklarer P/E-værdien i sig selv ikke.

To indeks, to retninger

Splittelsen mellem indeksene skyldes deres sammensætning. Nasdaq og S&P 500 vægter de store teknologiselskaber tungt, så et fald i Nvidia slår kraftigt igennem. Dow Jones består af 30 selskaber og er prisvægtet, hvilket giver andre brancher mere at skulle have sagt.

Resultatet blev en dag, hvor Dow kunne fejre et rundt tal, mens det bredere marked gik tilbage.

Frygtmålere blinker rødt i både aktier og krypto

Stemningen er spændt bredt. Ifølge Decrypt viser Fear and Greed-indeksene nu "extreme fear" på tværs af aktie- og kryptomarkedet. Mediet peger på tre forhold: Nvidias lettelsesrally er ved at fordampe, bitcoin er faldet under 60.000 dollar, og investorerne indstiller sig på højere renter.

Forholdet mellem bitcoin og teknologiaktier har ifølge Bitcoinist fået betydelig opmærksomhed i løbet af 2026. Når risikovilligheden falder, rammer det ofte begge dele på én gang.

Tirsdagens handel viser, hvor meget af det amerikanske marked der stadig hviler på én aktie: Dow kan lukke over 50.000 point igen, uden at det løfter de teknologitunge indeks. Ud fra kilderne er det uklart, om Nvidia-faldet var en enkeltstående reaktion eller starten på en bredere nedtur i AI-aktierne. Rentebilledet bliver næste prøve. De inflationstal, som Investing.com nævner, kan enten bekræfte eller dæmpe frygten for højere renter, og futures peger allerede nedad onsdag morgen.