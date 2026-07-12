Ny amerikansk boliglov blev til virkelighed uden Trumps underskrift

Den omfattende boliglov skal styrke tilgængelighed på det amerikanske boligmarked, men Trumps snub af egen mærkesag skaber politisk uro før midtvejsvalget.

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En omfattende amerikansk boliglov er nu trådt i kraft, uden at præsident Donald Trump har sat sin underskrift på den. Loven, kendt som “21st Century ROAD to Housing Act”, skal ifølge CNBC adressere den vedvarende mangel på tilgængelige boliger i USA, men eksperter advarer om, at effekten på markedet vil tage tid at vise sig.

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Det bemærkelsesværdige ved lovens tilblivelse er, at den er blevet gældende, selv om Trump undlod at underskrive den. Ifølge Fortune er det en politisk kovending, der undergraver præsidentens egen kommunikation op mod midtvejsvalget, hvor Det Republikanske Parti ellers har brugt boligområdet som en central mærkesag.

Fra rosende ord til stiltiende snub

Så sent som i juni kaldte Trump selv pakken for “den mest omfattende og betydningsfulde boliglovgivning i vores lands historie”, ifølge Fortune. Alligevel valgte han altså ikke at sætte sin underskrift på loven, da den skulle vedtages endeligt.

At en lov kan træde i kraft uden præsidentens aktive underskrift, skyldes amerikanske forfatningsmæssige mekanismer, hvor en lov under visse omstændigheder bliver gældende, selv hvis præsidenten ikke formelt godkender den. Situationen skaber dog politisk støj, fordi den står i skarp kontrast til den tidligere så entusiastiske retorik fra Det Hvide Hus.

Hvad loven faktisk indeholder

Ifølge The Block indeholder loven blandt andet et forbud mod, at den amerikanske centralbank Federal Reserve kan udstede en digital centralbankvaluta (CBDC). Det er en detalje, der især vækker interesse i kryptomiljøet, hvor modstand mod statslig digital valuta længe har været et politisk stridspunkt blandt konservative lovgivere og dele af krypto-branchen.

Selve boligdelen af loven sigter mod at gøre det lettere og billigere for amerikanere at købe og sælge bolig, i en tid hvor høje renter og begrænset udbud har presset prisniveauet op mange steder i USA. Ifølge CNBC peger flere eksperter dog på, at effekterne af sådanne strukturelle tiltag typisk kommer gradvist og ikke slår igennem på boligpriser eller tilgængelighed fra den ene dag til den anden.

Betydning for investorer og det bredere marked

For danske investorer med eksponering mod amerikanske boligrelaterede aktier, ejendomsfonde eller realkreditobligationer kan loven på sigt få betydning, hvis den reelt letter presset på boligudbuddet og dermed påvirker prisdannelsen i USA. Men da virkningerne ifølge kilderne forventes at være langsigtede, er der næppe grund til at forvente umiddelbare kursreaktioner i sektoren.

Mere interessant for finansmarkederne på kort sigt er formentlig CBDC-forbuddet, som cementerer den amerikanske centralbanks fravær fra det digitale valuta-kapløb, mens flere andre store økonomier, herunder Kina og dele af Europa, arbejder videre med egne digitale centralbankvalutaer. Det kan have en marginal betydning for, hvordan globale kapitalstrømme og kryptomarkeder udvikler sig i forhold til dollarens rolle fremover.

Den politiske dimension af sagen understreger samtidig en bredere usikkerhed om, hvor konsekvent Trump-administrationens økonomiske politik reelt er, hvilket investorer generelt følger tæt som en indikator for stabilitet i amerikansk lovgivning op mod midtvejsvalget.

Læs også: Trump snubber egen boliglov – underskriver ikke trods tidligere lovprisning

Kilder: CNBC, Fortune, Theblock