Ny britisk PM Burnham lover finanspolitisk disciplin – obligationsmarkedet reagerer

Andy Burnham er ny britisk premierminister og lover at overholde finanspolitiske regler. Gilt-renter og markeder følger nøje med i de første signaler.

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Andy Burnham er nu officielt tiltrådt som Storbritanniens nye premierminister, og hans første udmeldinger går direkte til investorernes nerve: løftet om at overholde landets finanspolitiske regler. Ifølge The Guardian steg de britiske statsobligationsrenter, de såkaldte gilts, let, mens markederne afventede flere detaljer om den nye regerings kurs.

Burnham har tidligere været opfattet som mere venstreorienteret end sin forgænger, og ifølge CNBC sendte selve udsigten til hans overtagelse af posten tidligere på året nervøsitet gennem obligationsmarkederne. Nu hvor magtskiftet er en realitet, er investorernes fokus rettet mod, hvordan den nye regering vil balancere offentlige udgifter og gæld.

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Roligt marked – for nu

Ifølge The Guardian faldt gilt-renterne tilbage i sidste uge, efter at det blev meldt, at den nuværende indenrigsminister Shabana Mahmood er favorit til posten som finansminister (chancellor). Russ Mould, investeringsdirektør hos mæglerhuset AJ Bell, peger på, at dette er markedernes hidtil klareste signal om, at regeringsskiftet accepteres roligt.

Men roen kan hurtigt skifte, hvis den nye regerings udgiftsplaner viser sig mere ekspansive end ventet. Obligationsinvestorer holder ifølge Guardian særligt øje med, hvilke signaler den kommende chancellor sender om de offentlige finanser i de kommende uger.

Trump kalder Storbritannien en "fattigdomsramt katastrofe"

Regeringsskiftet fandt ikke sted i et diplomatisk vakuum. Ifølge CNBC benyttede USA’s præsident Donald Trump lejligheden til at kritisere Storbritannien skarpt og betegnede landet som en “fattigdomsramt katastrofe” i forbindelse med Burnhams tiltræden. Udtalelsen føjer sig til en periode med anspændt forhold mellem de to landes ledere.

For britiske aktiver kan den slags retorik fra en amerikansk præsident i teorien lægge yderligere pres på pundet og investorernes risikoopfattelse af britisk gæld, selvom markedsreaktionen ifølge kilderne indtil videre har været behersket.

Løfte om lavere leveomkostninger

Ud over de fiskale rammer har Burnham ifølge BBC lagt vægt på, at livet i Storbritannien skal blive billigere for almindelige husholdninger. Præcis hvordan den nye regering vil finansiere sådanne tiltag, uden at det går ud over de finanspolitiske mål, er endnu ikke uddybet i detaljer.

Det er netop dette spændingsfelt mellem løfter om lettelser for borgerne og løftet om budgetdisciplin, som investorer vil holde skarpt øje med i de kommende måneder. Enhver antydning af, at den ene prioritet vil gå ud over den anden, kan udløse større bevægelser i både gilt-markedet og pundet.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod britiske statsobligationer, pund eller UK-noterede aktier er regeringsskiftet relevant af flere årsager. Stigende gilt-renter kan smitte af på prisfastsættelsen af britiske aktiver generelt, mens usikkerhed om finanspolitikken historisk har skabt udsving i valutakursen mellem pund og kroner.

Indtil videre tyder markedsreaktionen på, at investorerne afventer konkrete udspil frem for at reagere kraftigt på selve magtskiftet. Men med en ny chancellor på vej og et løfte om at overholde finanspolitiske regler, der endnu ikke er udmøntet i konkrete tal, er der lagt op til, at de kommende ugers udmeldinger fra Downing Street kan blive afgørende for retningen på både gilt-renter og pund.

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Kilder: Investing.com, The Guardian, CNBC, BBC