Ny britisk premierminister Burnham lancerer sparetiltag til briterne

Andy Burnham er blevet ny britisk premierminister og præsenterer allerede konkrete tiltag som billigere bustakster – men de økonomiske udfordringer er uændrede.

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Storbritannien har fået ny premierminister. Andy Burnham har overtaget roret, og selvom personen i spidsen for landet er skiftet ud, er de økonomiske udfordringer de samme som før: et presset arbejdsmarked, høj offentlig gæld og et skattetryk, der kræver politiske svar. Det skriver BBC.

Burnham har ikke ventet med at markere sig. I sin første tid som premierminister har han allerede rullet flere konkrete tiltag ud, som skal give briterne mærkbar økonomisk lettelse her og nu – mens de større strukturelle spørgsmål om jobs, låntagning og skat stadig venter på svar.

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Billigere busser fra januar

Et af de første synlige aftryk fra den nye regering er en beslutning om at loftsætte enkeltbilletter på bus i hele England til 2 pund fra januar. Det fremgår af oplysninger fra The Guardian, der beskriver tiltaget som en del af en række mindre, praktiske indgreb, som ifølge Burnham selv skal give en presset offentlighed lidt “åndehul” i en tid med høje leveomkostninger.

Bustakst-loftet er ikke en isoleret gestus, men indgår i en bredere strategi, hvor Burnham forsøger at kombinere synlig, hverdagsnær politik med et bredere opgør med den magtkoncentration, der traditionelt har ligget i London. Ifølge The Guardian ligger der en klar politisk regning bag valget af netop bustakster – et emne, mange briter mærker direkte på pengepungen hver eneste dag.

Skat og pension på dagsordenen

Bustakst-tiltaget er ifølge Sky News langt fra det eneste, briterne kan forvente. Burnham har allerede fremlagt en tredje politisk udmelding rettet mod at sænke husholdningernes omkostninger, og der er ifølge mediet antydninger om, at flere lignende tiltag er på vej.

Sky News peger på, at spørgsmål om indkomstskat og pensioner står centralt i den nye regerings økonomiske dagsorden. Det er netop disse to områder, der historisk har størst direkte betydning for almindelige briters privatøkonomi – og dermed også for, hvordan husholdningernes forbrug og opsparing udvikler sig fremover.

De strukturelle udfordringer består

Ifølge BBC ændrer et lederskifte i sig selv ikke ved de grundlæggende økonomiske vilkår, som Storbritannien står over for. Arbejdsmarkedet, den offentlige låntagning og skattetrykket er alle udfordringer, der er fulgt med ind i den nye regeringsperiode, og som Burnham nu skal forholde sig til – uanset hvor populære de umiddelbare lettelser måtte være.

For danske investorer med eksponering mod britiske aktier, obligationer eller pund er retningen i den nye regerings finanspolitik ikke uden betydning. Beslutninger om skat, offentligt forbrug og låntagning kan påvirke både renteniveauet og pundets kurs, og dermed også afkastet på britiske investeringer set med danske øjne.

Foreløbig har Burnham valgt at slå an med synlige, hverdagsnære tiltag som det billigere bustakst-loft frem for at præsentere en samlet plan for de tungere økonomiske udfordringer. Om den strategi holder, når regningen for statens finanser skal gøres op, er et af de spørgsmål, markederne vil holde øje med i den kommende tid.

Kilder: BBC, The Guardian, News