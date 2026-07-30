Ny britisk premierminister Burnham udelukker ikke skattestigninger til ældrepleje

Andy Burnham, Storbritanniens nye premierminister, vil se på skattefrie indkomstgrænser og udelukker ikke skattestigninger til finansiering af social- og ældrepleje.

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Storbritanniens nye premierminister, Andy Burnham, har varslet, at han vil se nærmere på, hvor meget briterne skal kunne tjene, før de begynder at betale indkomstskat. Samtidig afviser han ikke, at der kan blive tale om skattestigninger for at finansiere en gennemgribende reform af social- og ældreplejen, skriver BBC og The Guardian.

Ifølge BBC understreger regeringen dog, at der ikke er udsigt til ændringer i den skattefrie bundgrænse på kort sigt. Udmeldingen kommer i forbindelse med, at Burnham som ny regeringsleder for første gang offentligt redegør for sine økonomiske og velfærdspolitiske prioriteter.

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Social- og ældrepleje fremrykkes

Et centralt element i udmeldingen er en fremrykning af den store gennemgang af den britiske social- og ældrepleje, som ledes af Louise Casey. Ifølge The Guardians dækning af begivenheden oplyste Burnham, at de endelige anbefalinger nu ventes klar i sommeren 2027 – tidligere end oprindeligt planlagt.

Burnham lagde vægt på, at regeringen først vil se på de nuværende ineffektiviteter i systemet, før man tager stilling til yderligere finansiering. Det er dog ikke udelukket, at en styrkelse af social- og ældreplejen i sidste ende vil kræve skattestigninger, fremgår det af den britiske avis’ referat fra briefingen.

Premierministeren, der ifølge The Guardian har kæmpet for en reform af social- og ældreplejen i næsten to årtier, sagde ved lanceringen: “When someone in your family is receiving care, you look at everything through new eyes, don’t you? You notice things that maybe you didn’t notice before because you watch it so closely and so carefully.”

Hvorfor det betyder noget for investorer

Selvom historien i første omgang handler om britisk indenrigspolitik, kan udmeldingerne få betydning for investorer med eksponering mod britiske aktier, obligationer og valuta. Skattepolitik og offentlige udgifter til velfærd er centrale faktorer for Bank of Englands rentebeslutninger og for udviklingen i det britiske pund.

En eventuel senere stramning af skatten – eller blot usikkerheden om, hvorvidt den kommer – kan påvirke forbrugertilliden og dermed selskaber med stor eksponering mod det britiske hjemmemarked. Samtidig vil en større offentlig satsning på social- og ældrepleje kunne øge de statslige udgifter, hvilket i sidste ende kan spille ind på Storbritanniens finanspolitiske råderum og statsgældsrenter.

For danske investorer med positioner i britiske aktier, ETF’er med UK-eksponering eller GBP-denominerede aktiver kan retningen i den nye regerings finanspolitik derfor være værd at følge tæt de kommende måneder, selv om selve reformen af social- og ældreplejen først ventes færdigbehandlet om godt et år.

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Kilder: BBC, The Guardian