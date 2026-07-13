Ny dødsårsag frem: Senator Lindsey Graham døde af bristet hovedpulsåre

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den amerikanske senator Lindsey Graham døde af en bristet hovedpulsåre, viser de foreløbige fund fra retsmedicineren i District of Columbia. Ifølge en udtalelse fra senatorens kontor konkluderer myndighederne, at dødsårsagen var aortadissektion opstået som følge af åreforkalkning i hjertekar-systemet. Graham blev 71 år.

Den republikanske senator fra South Carolina afgik ved døden i weekenden efter kort tids sygdom, kort efter han var vendt hjem fra en rejse til Ukraine. Nyheden har allerede sat gang i kampen om hans magtfulde senatssæde, men de nye oplysninger om dødsårsagen kaster samtidig lys over den pludselige og alvorlige udvikling, der ramte ham.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Fra Trump-kritiker til nær allieret

Graham var i mange år en af de mest markante skikkelser i amerikansk politik, ikke mindst fordi hans politiske position gennemgik en dramatisk forvandling i takt med Republikanernes udvikling under Donald Trump. Han begyndte som en af Trumps skarpeste kritikere i partiet, men endte som en af hans mest loyale og indflydelsesrige forsvarere i Senatet.

Ifølge BBC’s Nordamerika-korrespondent Anthony Zurcher var netop denne evne til at tilpasse sig et hastigt skiftende politisk landskab kendetegnende for hele Grahams karriere. Han formåede at overleve som en af Washingtons mest omtalte senatorer gennem flere præsidentskiftende epoker, hvor mange andre etablerede republikanere mistede indflydelse eller blev skubbet ud i kulden.

Global rækkevidde og et omstridt eftermæle

Graham var kendt som en af Senatets mest udprægede høge inden for udenrigspolitik, og hans død har udløst reaktioner fra ledere langt uden for USA’s grænser. Ifølge The Guardian var blandt de første til at hylde ham Israels nationale sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir, mens Israels premierminister Benjamin Netanyahu kaldte ham en “stor ven af Israel og en kær ven”.

Også Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj sendte et bud, hvor Graham ifølge samme kilde blev beskrevet som en sand forsvarer af Ukraine. Senatoren havde længe været en af de mest vedholdende fortalere i Kongressen for amerikansk militær og økonomisk støtte til Kyiv i krigen mod Rusland — en position, der gør hans bortgang relevant for de markeder, der følger udviklingen i konflikten tæt.

Grahams internationale netværk og indflydelse strakte sig ifølge flere internationale medier langt ud over hans hjemstat South Carolina, og han beskrives som en central figur i formningen af Trumps udenrigspolitiske verdenssyn i den seneste periode. Det gør hans exit fra Senatet til mere end blot et internt amerikansk anliggende — det efterlader et hul i den udenrigspolitiske arkitektur omkring både Ukraine-krigen og Mellemøsten.

Betydning for det videre politiske spil

Graham nåede at være en af de mest indflydelsesrige lovgivere i Senatet, og hans pludselige død efter kort tids sygdom har allerede sat gang i en intern kamp om, hvem der skal overtage hans senatssæde. Det bekræftes af flere amerikanske medier, herunder CNBC, som understreger, at han var en af de mest fremtrædende republikanske stemmer i Washington frem til sin død.

For investorer, der følger amerikansk politik som en risikofaktor for markederne — særligt i lyset af den igangværende usikkerhed omkring Ukraine-krigen, sanktioner mod Rusland og spændingerne i Mellemøsten — er tabet af en så central og indflydelsesrig stemme i Senatet en faktor, der kan påvirke tempoet og retningen i kommende udenrigspolitiske beslutninger i Washington.

Læs også: Lindsey Graham er død – kamp om hans magtfulde senatssæde er skudt i gang

Kilder: BBC, CNBC, The Guardian, Fortune