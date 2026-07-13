Ny Iran-eskalering: Oliepriser op, aktiefutures ned, guld falder på rentefrygt

USA og Iran udvekslede nye angreb i weekenden. Olien steg, aktiefutures faldt, og guldprisen dykkede, mens markedet nu vurderer chancen for en amerikansk rentestigning.

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Finansmarkederne reagerede kraftigt, efter USA og Iran i weekenden udvekslede endnu en runde militære angreb. Oliepriserne steg, mens amerikanske aktiefutures og guldprisen faldt, da investorerne igen måtte forholde sig til udsigten til en langvarig konflikt i Mellemøsten, skriver MarketWatch.

Ifølge Investor’s Business Daily faldt Dow Jones-futures markant natten over, samtidig med at oliepriserne steg for anden gang på kort tid. Optrapningen kommer, efter en tidligere våbenhvile mellem parterne viste sig kortvarig, og nye angreb nu sender rystelser gennem både energi- og aktiemarkederne.

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Guld falder trods uro – renteforventninger stiger

Normalt søger investorer mod guld i tider med geopolitisk usikkerhed, men denne gang gik det den anden vej. Ifølge Financial Post faldt guldprisen, efter at de stigende energipriser fik markedet til at øge sine forventninger til, at den amerikanske centralbank kan blive tvunget til at hæve renten for at holde inflationen i skak.

Dynamikken illustrerer, hvordan konflikten nu i lige så høj grad handler om pengepolitik som om selve krigshandlingerne. Højere oliepriser presser inflationen op, og det ændrer investorernes kalkule for, hvor længe Federal Reserve kan holde fast i en lempeligere kurs.

Techaktier tæt på købssignaler trods uroen

Ifølge Investor’s Business Daily bevægede flere store teknologiaktier, heriblandt Nvidia, Micron og SanDisk, sig tæt på tekniske købspunkter, selv om den bredere markedsstemning var negativ. Det tyder på, at en del af det underliggende chipbaserede aktierally fortsat holder stand, mens investorerne samtidig priser geopolitisk risiko ind i de brede indeks.

For danske investorer, der typisk har eksponering mod amerikanske teknologiaktier gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier, er det en påmindelse om, at kortsigtede geopolitiske chok og langsigtede sektor-temaer kan bevæge sig i hver sin retning samtidig.

Uenighed om Hormuz-strædet skaber usikkerhed

Ifølge Financial Times fastholder USA’s præsident Donald Trump, at Hormuz-strædet fortsat er åbent for skibstrafik, mens Iran hævder det modsatte. Strædet er en af verdens vigtigste transportruter for olie, og selv delvis usikkerhed om dets status kan påvirke fragtrater og oliepriser globalt.

Den uklare situation lægger et ekstra lag af risiko oven i de i forvejen forhøjede oliepriser. Selv rygter om lukning eller begrænsninger i trafikken gennem Hormuz-strædet kan udløse betydelige prisudsving, fordi en stor del af verdens olieforsyning passerer gennem netop dette farvand.

For danske investorer betyder den fortsatte optrapning, at både energiaktier, transportsektoren og renteafhængige aktier fortsat bør overvåges tæt i den kommende tid. Så længe konflikten forbliver uafklaret, må markederne indstille sig på fortsat volatilitet på tværs af olie, guld og aktieindeks.

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Kilder: MarketWatch, Financialpost, Investors, Financial Times