Ny kinesisk AI-model Kimi K3 sender vestlige chipaktier ned

Moonshot AI's åbne model Kimi K3 udfordrer Anthropic og OpenAI på kodning og sendte fredag chipaktier ned – investorer frygter gentagelse af DeepSeek-chokket.

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En ny kinesisk AI-model har sendt bølger gennem den amerikanske teknologisektor. Kimi K3 fra det kinesiske selskab Moonshot AI er en åbent tilgængelig (open-weight) sprogmodel, der ifølge flere internationale medier nu matcher eller overgår topmodeller fra Anthropic og OpenAI på blandt andet kodningsopgaver. Nyheden fik fredag investorer til at sælge ud af chipaktier, skriver MarketWatch.

Ifølge Decrypt indeholder Kimi K3 omkring 2,8 billioner parametre og er blevet frigivet som en åben model, hvilket betyder, at udviklere frit kan tilgå og bygge videre på den – i modsætning til de lukkede systemer fra flere store amerikanske aktører. Det har sat gang i en debat i Silicon Valley om, hvorvidt USA’s forspring i AI-kapløbet er ved at smuldre.

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Overrasker på kodning og ydeevne

Ifølge CNBC har Kimi K3 markant indsnævret det performancegab, der tidligere har adskilt kinesiske AI-modeller fra de amerikanske frontløbere. Modellen topper flere kodningsbenchmarks og fremhæves som et eksempel på, hvordan åbne modeller (open weight) vinder terræn i forhold til de lukkede, kommercielle systemer, som store amerikanske selskaber traditionelt har satset på.

Krypto- og techmediet BeInCrypto beskriver, hvordan Kimi K3 direkte har sat sit aftryk på amerikanske aktiemarkeder, hvor især chipselskaber har mærket presset. Modellens evne til at levere stærke resultater på trods af begrænset adgang til de mest avancerede halvlederkomponenter har fået analytikere til at stille spørgsmålstegn ved, om enorme investeringer i regnekraft fortsat er den afgørende faktor i AI-udviklingen.

Chipaktier under pres – DeepSeek-øjeblikket igen

Reaktionen minder ifølge Decrypt om det såkaldte “DeepSeek-øjeblik” tidligere, hvor en anden kinesisk AI-model overraskede markedet og udløste et kraftigt fald i amerikanske teknologi- og chipaktier. Fredagens handel blev beskrevet som en ubehagelig påmindelse for Wall Street om, hvor sårbar værdisætningen af AI-relaterede aktier kan være over for konkurrerende gennembrud fra Kina.

Bekymringen handler blandt andet om, at billigere og mere effektive kinesiske modeller kan mindske behovet for de dyre, avancerede AI-chips, som har drevet en stor del af vækst­historien hos amerikanske halvlederselskaber. Hvis konkurrencedygtige AI-modeller kan trænes og køres med færre ressourcer, kan det på sigt lægge et pres på indtjeningsforventningerne i hele sektoren.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske teknologi- og halvlederaktier gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier, er sagen relevant, fordi den rammer et af de temaer, der har drevet en stor del af aktiemarkedernes stigninger de seneste år: forventningen om et vedvarende amerikansk teknologisk forspring inden for kunstig intelligens.

Bliver konkurrencen fra kinesiske, åbne AI-modeller mere intens, kan det påvirke både aktiekurser og investeringsplaner hos de selskaber, der har satset massivt på dyr infrastruktur til AI-træning. Samtidig peger Fortune på, at flere virksomheder allerede eksperimenterer med billigere kinesiske AI-modeller som et alternativ til de mere kostbare amerikanske løsninger – en udvikling, der potentielt kan ændre konkurrencebilledet for softwareselskaber, som danske investorer også har adgang til via globale porteføljer.

Samtidig understreger flere kilder, at der fortsat er sikkerhedsmæssige og geopolitiske bekymringer forbundet med at anvende kinesiske AI-modeller i vestlige virksomheder, hvilket kan begrænse, hvor hurtigt og bredt Kimi K3 og lignende modeller reelt vinder indpas uden for teknologiske testmiljøer.

Kilder: MarketWatch, CNBC, Beincrypto, Decrypt