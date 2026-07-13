Ny runde USA-angreb på Iran sender olien op og aktiefutures ned

Endnu en bølge af amerikanske angreb på Iran skaber usikkerhed om Hormuz-strædet, får olieprisen til at stige og lægger pres på aktiefutures i USA.

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Olieprisen steg, mens amerikanske aktiefutures faldt søndag, efter at USA gennemførte endnu en runde angreb mod Iran. Det skete samtidig med, at USA og Iran fremlagde modstridende oplysninger om status for det strategisk vigtige Hormuz-stræde, hvilket har øget usikkerheden på markederne yderligere.

Ifølge Financial Post og MarketWatch fortsatte de to lande deres gensidige angreb i weekenden, hvilket sendte oliepriserne op og lagde pres på futures for de amerikanske toneangivende indeks. Både Dow Jones-, S&P 500- og Nasdaq-futures faldt, mens investorer forsøgte at vurdere konsekvenserne af den seneste eskalering.

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Endnu en runde i en optrappende konflikt

Angrebene er blot den seneste udvikling i en konflikt, der gennem de seneste uger er blevet stadig mere intens. Financial Times skriver, at kampene fortsætter, selvom en tidligere aftalt våbenhvile officielt stadig er gældende. Ifølge FT fastholder USA’s præsident Donald Trump, at Hormuz-strædet er åbent for skibstrafik, mens Teheran hævder, at det er lukket.

Denne modsætning mellem de to landes officielle udmeldinger gør det svært for markedsdeltagere at vurdere den reelle risiko for olietransporten gennem strædet, som er en af verdens vigtigste ruter for olietankere. Omkring en femtedel af verdens olieforbrug transporteres normalt gennem det smalle farvand mellem Iran og Den Arabiske Halvø.

Uklarhed om Hormuz driver oliepriserne

Netop usikkerheden om, hvorvidt strædet reelt er farbart, ser ud til at være hovedårsagen til den nye stigning i oliepriserne. Investorer har gentagne gange reageret kraftigt på nyheder om lukninger eller trusler mod skibsfarten i området, og den seneste udvikling er ingen undtagelse.

MarketWatch bekræfter, at både Brent- og WTI-oliepriserne steg efter den seneste optrapning, mens amerikanske stock-index futures faldt i takt med, at investorerne søgte mod mere sikre aktiver. Bevægelsen understreger, hvor følsomme markederne fortsat er over for udviklingen i Mellemøsten.

Konsekvenser for aktiemarkedet

Ifølge Investor’s Business Daily faldt Dow Jones-futures, mens en række teknologiaktier – heriblandt Nvidia, Micron og Sandisk – nærmede sig tekniske købsniveauer trods den generelle markedsuro. Det illustrerer, at selvom den geopolitiske situation skaber nervøsitet på de brede indeks, er der fortsat selektiv interesse for enkeltaktier i teknologisektoren.

For danske investorer er udviklingen relevant af flere årsager. Stigende oliepriser kan påvirke inflationsforventningerne og dermed rentepolitikken i både USA og Europa, hvilket igen har betydning for obligationsmarkeder og renteafhængige aktier på det danske marked, herunder ejendoms- og forsyningsselskaber. Samtidig kan en vedvarende konflikt omkring Hormuz-strædet skabe forsyningsusikkerhed, der rammer energitunge sektorer bredt, også i Europa.

Den seneste udvikling føjer sig til en række lignende hændelser gennem de seneste uger, hvor gentagne angreb mellem USA og Iran har sendt olie- og guldpriserne i svingninger og skabt usikkerhed om markedernes retning. Investorer vil derfor med stor sandsynlighed holde nøje øje med både officielle udmeldinger fra Washington og Teheran samt den faktiske skibstrafik gennem strædet i den kommende tid.

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Kilder: Financialpost, MarketWatch, Investors, Financial Times