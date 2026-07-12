Nye Iran-angreb sender inflationsfrygt tilbage på markederne

Fornyede amerikanske angreb på Iran og uro i Hormuz-strædet får investorer til at frygte højere olie- og benzinpriser samt tiltagende inflation.

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Finansmarkederne er igen blevet grebet af nervøsitet, efter at USA har gennemført nye angreb på mål i Iran som led i en fortsat optrapning af konflikten ved Den Persiske Golf. Investorer frygter nu, at den fornyede uro kan sende olie- og gaspriserne op og dermed give ny næring til inflationen globalt, skriver Investing.com.

Angrebene, som ifølge Seeking Alpha markerer endnu en episode i en langvarig konfrontation, har skærpet frygten for en kronisk ustabilitet i olieforsyningen fra regionen. Situationen har allerede sat sig spor i råvaremarkederne og i investorernes forventninger til, hvor længe høje energipriser kan holde sig.

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Markedet vædder på højere benzinpriser

På forudsigelsesplatformen Kalshi er odds for, at amerikanske benzinpriser forbliver over 3,50 dollar per gallon frem til det amerikanske valg, steget til 75 procent, viser tal citeret af CNBC. Det er et markant hop, som afspejler, at markedsdeltagere i stigende grad regner med, at konflikten mellem USA og Iran vil holde energipriserne forhøjede i en længere periode.

Stigende benzinpriser rammer typisk direkte igennem i inflationsstatistikkerne og kan dermed komplicere de amerikanske centralbankfolks arbejde med at bringe prisstigningerne varigt under kontrol. Netop dette samspil mellem geopolitisk risiko og pengepolitik er det, som nu bekymrer investorer verden over.

Hormuz-strædet som brændpunkt

En stor del af verdens olietransport passerer gennem Hormuz-strædet, og enhver forstyrrelse her kan hurtigt sende priserne op på globalt plan. Optrapningen mellem USA og Iran har allerede flere gange ført til midlertidige lukninger og forsinkelser i skibstrafikken gennem strædet, hvilket har skabt bekymring blandt både energihandlere og forsikringsselskaber i shippingbranchen.

For danske investorer er situationen relevant af flere grunde. Højere oliepriser slår igennem på både transport- og produktionsomkostninger for danske selskaber, mens en generel stigning i den globale inflationsfrygt kan påvirke renteforventningerne og dermed prisfastsættelsen af både obligationer og aktier i C25-indekset.

Renteforventninger under pres

Den øgede inflationsrisiko kommer på et tidspunkt, hvor markederne i forvejen holder tæt øje med den amerikanske centralbanks kommende rentebeslutninger. Skulle energipriserne fortsætte med at stige som følge af konflikten ved Golfen, kan det tvinge centralbanken til at revurdere sin tidsplan for eventuelle rentenedsættelser senere på året.

Investorer vil derfor følge udviklingen i Mellemøsten tæt de kommende dage, ligesom nøgletal for amerikansk inflation og den videre udvikling i olieprisen ventes at få stor betydning for retningen på både aktie- og obligationsmarkederne. Uroen understreger, hvor sårbare de finansielle markeder fortsat er over for geopolitiske chok, selv efter en periode med relativ ro.

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Kilder: Investing.com, Seeking Alpha, CNBC