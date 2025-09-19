Obligationshandlere modsætter sig forslag om at begrænse gearing på repomarkedet

En hårdtslående kamp udspiller sig mellem obligationshandlere og regulatorer om foreslåede ændringer af markedet for genkøbsaftaler (repo). Regulatorer overvejer nye regler, der vil sætte grænser for gearing, et skridt, de argumenterer for er afgørende for at afbøde systemisk risiko. Markedsdeltagerne modsætter sig dog kraftigt foranstaltningerne og advarer om, at sådanne lofter alvorligt kan forstyrre en hjørnesten i det globale finansielle system. Forslagene truer med fundamentalt at ændre mekanikken på repomarkedet, hvor handlere låner kortfristede kontanter mod værdipapirer, en praksis, der er central for markedslikviditet og prisfastsættelse.

Argumenter for og imod gearingslofter

Regulatorer, der stadig opererer under et mandat til at forhindre en ny finanskrise, ser høj gearing som en potentiel kilde til ustabilitet. I et stresset marked kan den pludselige afvikling af højt gearede positioner udløse en kaskade af likvidationer, forstærke tab og skabe en feedback-loop af volatilitet. Fra dette perspektiv er loft over gearing et fornuftigt skridt i retning af at opbygge et mere robust finansielt system.

Omvendt argumenterer obligationshandlere for, at gearing ikke er en uansvarlig risiko, men et grundlæggende værktøj, der muliggør markedseffektivitet. Repomarkedet giver handlere mulighed for at finansiere store positioner med minimal kapital, hvilket igen letter kontinuerlig køb og salg af statsobligationer. At begrænse denne gearing, hævder de, ville dramatisk reducere mængden af ​​kapital, der er tilgængelig til handel, hvilket ville mindske likviditeten og gøre det dyrere for staten at udstede og betjene sin gæld. Resultatet, advarer handlere, ville være et mindre effektivt og mere volatilt obligationsmarked.

Potentielle konsekvenser for markedslikviditet og spreads

Implementeringen af ​​gearingslofter kan have betydelige og vidtrækkende konsekvenser. Reduceret likviditet ville sandsynligvis føre til større bud-udbudsspænd, hvilket ville øge transaktionsomkostningerne for alle markedsdeltagere, herunder institutionelle investorer og pensionskasser. Desuden kunne det hindre bankernes evne til at formidle store obligationshandler, hvilket potentielt kunne føre til markeds”huller”, hvor priserne svinger voldsomt. Debatten er nu centreret om, hvorvidt de opfattede fordele ved reduceret systemisk risiko opvejer de håndgribelige omkostninger ved et mindre effektivt og potentielt mindre likvidt statsobligationsmarked. Den endelige beslutning vil bestemme den fremtidige struktur af en af ​​verdens mest kritiske finansielle arterier.