Økonomisk prognose nedjusteret, da Novo Nordisks problemer og toldsatser hæmmer dansk vækst

Danmark har reduceret sin økonomiske vækstprognose for 2025 betydeligt fra en tidligere prognose på 3% til blot 1,4%. Denne dramatiske revision er en direkte konsekvens af to nøglefaktorer: en afmatning hos medicinalgiganten Novo Nordisk og virkningen af ​​nye amerikanske toldsatser på dansk eksport. For en lille, eksportdrevet økonomi, der i høj grad har været afhængig af en enkelt virksomheds succes, udgør denne dobbelte udfordring en stor modvind.

Novo Nordisk-effekten aftager

I årevis har Danmarks økonomiske præstation været drevet af den eksplosive vækst hos Novo Nordisk, producent af blockbuster-lægemidler som Wegovy og Ozempic. Virksomhedens ekspansion tegnede sig for en betydelig del af Danmarks seneste økonomiske og beskæftigelsesmæssige vækst. I lyset af den intensiverede konkurrence fra rivaler, især fra det amerikanske Eli Lilly, og en afmatning på markedet for vægttabsmedicin har Novo Nordisk dog to gange sænket sine salgs- og profitprognoser i år. Denne nedtur har haft en dominoeffekt i hele landet med frygt for jobtab og en bredere afmatning i den farmaceutiske sektor.

Handelspolitikkens indvirkning

Samtidig mærker den danske økonomi presset fra Trump-administrationens toldsatser på importerede varer. Mens EU er en større handelspartner, er USA blevet Danmarks vigtigste eksportdestination, hvor eksporten til USA tegner sig for næsten 20% af den samlede vareeksport. Disse toldsatser har bidraget til et betydeligt fald i eksporten, hvor regeringen nu forudser en eksportvækst på kun 0,9% i 2025, et stejlt fald fra den tidligere prognose på 4,3%.

Kombinationen af ​​disse to begivenheder – afkølingen af ​​en central vækstmotor for virksomheder og et udfordrende udenrigshandelsmiljø – har tvunget Danmark til at justere sine økonomiske udsigter. Selv om landets offentlige finanser fortsat er robuste, fremhæver den reviderede prognose den sårbarhed, der kan opstå ved overdreven afhængighed af en enkelt industri, og den betydelige indvirkning af globale handelspolitikker på selv de mest velforvaltede økonomier.