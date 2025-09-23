Ørsted-aktier stiger kraftigt efter retskendelse giver regulatorisk lettelse til Revolution Wind-projektet

Ørsted-aktier steg i handlen i dag, efter at en amerikansk føderal dommer godkendte virksomheden til at genoptage arbejdet på sit Revolution Wind-projekt. Rettens afgørelse er en kritisk livline for den danske energikoncern, som har haft omkostninger på anslået 2 millioner dollars om dagen, siden en “stop-arbejde”-ordre blev udstedt sidste måned. Kendelsen markerer en betydelig sejr over en større regulatorisk hindring og afhjælper en periode med dyb økonomisk og operationel usikkerhed.

En afgørende sejr midt i økonomisk modvind

Den juridiske godkendelse er et afgørende øjeblik for en virksomhed, der allerede står over for betydelig økonomisk belastning. Med Revolution Wind-projektet 80% færdigt, afværger rettens afgørelse potentielle opsigelsesomkostninger, der anslås til at være mere end 1 milliard dollars, og giver Ørsted mulighed for at få sin højprofilerede investering tilbage på sporet. Denne lettelse kommer på et afgørende tidspunkt, da virksomheden har kæmpet med et bredere markedspres fra inflation og stigende renter og for nylig havde søgt en kapitalforhøjelse på 9,4 milliarder dollars for at styrke sin balance og opretholde likviditet til igangværende projekter.

Indvirkning på kreditværdighed og fremtidsudsigter

Rettens afgørelse forventes at have en betydelig positiv indvirkning på Ørsteds kreditværdighed og dens evne til at finansiere fremtidige projekter. Ved at fjerne den primære kilde til den seneste usikkerhed hjælper kendelsen med at mindske risikoen for en nedgradering af kreditvurderingen og genopretter investorernes tillid til virksomhedens ambitiøse portefølje af vedvarende energi. Denne juridiske sejr giver Ørsted mulighed for at fokusere på projektgennemførelse og sin bredere finansielle omstrukturering, hvilket understreger den afgørende rolle, som regulatorisk stabilitet spiller i at tiltrække og opretholde store infrastrukturinvesteringer.